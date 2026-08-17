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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

رئیس محیط‌زیست شهریار از امحای اصولی ۱۲۹ تن پسماند خبر داد

رئیس محیط‌زیست شهریار از امحای اصولی ۱۲۹ تن پسماند خبر داد

شهریار- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهریار از انتقال ۱۲۹ تن پسماند صنعتی ویژه به مرکز مجاز امحاء خبر داد و گفت این فرآیند با نظارت مستقیم کارشناسان محیط‌زیست انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سپیده وجیهی، ظهر دوشنبه از انتقال ۱۲۹ تن پسماند صنعتی ویژه از شهریار به مرکز مجاز امحاء خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهریار اظهار کرد: در راستای نظارت بر مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه، کارشناسان این اداره در زمان بارگیری پسماندها در محل حضور یافتند و بر تمامی مراحل بارگیری و انتقال نظارت کردند.

وی افزود: این اقدام با هدف رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی، جلوگیری از انتشار آلودگی و اطمینان از انتقال ایمن پسماندها به مراکز مجاز انجام شد.

وجیهی تصریح کرد: در این عملیات، ۱۲۹ تن پسماند صنعتی ویژه از محل نگهداری به مرکز مجاز امحاء منتقل شد تا فرآیند دفع و امحای آن مطابق ضوابط قانونی و زیست‌محیطی انجام شود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهریار با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر نحوه نگهداری، حمل و امحای پسماندهای ویژه از اولویت‌های محیط‌زیست است و با هرگونه اقدام مغایر با مقررات در این حوزه برخورد خواهد شد.

وی افزود: اجرای دقیق ضوابط زیست‌محیطی در مدیریت پسماندها نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا و حفظ سلامت محیط‌زیست دارد.

کد مطلب 6919275

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