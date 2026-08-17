به گزارش خبرنگار مهر، سپیده وجیهی، ظهر دوشنبه از انتقال ۱۲۹ تن پسماند صنعتی ویژه از شهریار به مرکز مجاز امحاء خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهریار اظهار کرد: در راستای نظارت بر مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه، کارشناسان این اداره در زمان بارگیری پسماندها در محل حضور یافتند و بر تمامی مراحل بارگیری و انتقال نظارت کردند.

وی افزود: این اقدام با هدف رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی، جلوگیری از انتشار آلودگی و اطمینان از انتقال ایمن پسماندها به مراکز مجاز انجام شد.

وجیهی تصریح کرد: در این عملیات، ۱۲۹ تن پسماند صنعتی ویژه از محل نگهداری به مرکز مجاز امحاء منتقل شد تا فرآیند دفع و امحای آن مطابق ضوابط قانونی و زیست‌محیطی انجام شود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهریار با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر نحوه نگهداری، حمل و امحای پسماندهای ویژه از اولویت‌های محیط‌زیست است و با هرگونه اقدام مغایر با مقررات در این حوزه برخورد خواهد شد.

وی افزود: اجرای دقیق ضوابط زیست‌محیطی در مدیریت پسماندها نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا و حفظ سلامت محیط‌زیست دارد.