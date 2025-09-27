به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی ضمن اعلام نتایج شانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ که در تاریخ یک مهر ماه برگزار شده بود، از برگزاری هفدهمین حراج این اوراق خبر داد.

بر اساس اطلاعیه این نهاد، هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۲۴.۱ همت در روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و مهلت ارسال سفارش‌ها برای شرکت در این حراج از ساعت ۸ تا ۱۲ روز یکشنبه ۶ مهرماه تعیین شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، نتیجه حراج به شرح زیر است:

نتیجه شانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نماد اوراق اراد ۲۳۰ اراد ۲۳۲ اراد ۲۳۳ مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) ۱.۶ ۲۰۰.۰ ۸۰.۰ تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شرکت‌کننده در حراج ۰ ۰ ۲ ارزش سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) ۰.۰ ۰.۰ ۲۷.۴ ارزش سفارش‌های پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) ۰.۰ ۰.۰ ۲۷.۴ ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) ۱.۵ ۵۴.۴ ۴۸.۶ نرخ بازده تا سررسید (درصد) ۲۸.۷۱ ۲۸.۷۱ ۲۸.۰۰ ارزش فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) ۱.۵ ۵۴.۴ ۷۶.۰ ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج شانزدهم (هزار میلیارد ریال) ۱۳۱.۹ ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در شانزده حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) ۲۵۰۷.۴

* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده‌اند.



شایان ذکر است، ارقام انتشار یافته توسط مرکزی مطابق با گزارشی است که روز پنجشنبه شایان ذکر است، ارقام انتشار یافته توسط مرکزی مطابق با گزارشی است که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری مهر منتشر شد.

اطلاعات مربوط به برگزاری حراج هفدهم اوراق مالی اسلامی دولتی تاریخ برگزاری حراج سه ‎شنبه ۰۸ مهرماه ۱۴۰۴ نوع اوراق عرضه‌شده مرابحه عام، کوپن‌دار و

با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه

(پرداخت کوپن دوبار در سال) ارسال سفارش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ارسال سفارش شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی

موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج . ا. ایران از طریق سامانه مظنه‌یابی

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مهلت ارسال سفارش‌ها یک‎شنبه ۰۶ مهرماه ۱۴۰۴

از ساعت ۸:۰۰ تا ساعت ۱۲:۰۰



مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضه‌شده در حراج این مرحله نماد تاریخ سررسید تاریخ انتشار نرخ سود اسمی سالانه قیمت اسمی هر ورقه مبلغ عرضه (درصد) (ریال) (هزار میلیارد ریال) اراد ۲۳۲ مهرماه سال ۱۴۰۷ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۲۳.۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۱.۱ اراد ۲۳۴ آبان‎ماه سال ۱۴۰۷ ۰۴۰۴/۰۷/۰۸ ۱۰۰.۰



بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

ترکیب خریداران ۳۱.۵ همت اوراق دولتی

بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار مهر، مجموع فروش اوراق مالی اسلامی دولتی شامل «اراد ۲۳۰»، «اراد ۲۳۲» و «اراد ۲۳۳» در ۳ حراجی اخیر به ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، بانک‌ها با خرید ۱۶.۸ همت بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

پس از آن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ۱۰.۸ همت و شرکت‌های بیمه با ۲.۵ همت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

این آمار نشان می‌دهد نقش بانک‌ها در جذب اوراق بدهی دولتی همچنان پررنگ‌تر از سایر نهادهای مالی است.

بانک ملت پیشتاز در خرید ۱۶.۸ همت اوراق دولتی توسط شبکه بانکی

بر اساس آمار منتشر شده، مجموع خرید بانک‌ها از اوراق مالی اسلامی دولتی در ۳ نماد «اراد ۲۳۰»، «اراد ۲۳۲» و «اراد ۲۳۳» به ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید.

در میان خریداران، بانک ملت با مجموع ۱۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان (شامل ۹ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان اراد ۲۳۰ و یک‌هزار و یک میلیارد تومان اراد ۲۳۳) بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

پس از آن، بانک صادرات ایران با ۲ هزار و ۵۲ میلیارد تومان (اراد ۲۳۳)، بانک پارسیان با یک هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان (اراد ۲۳۲) و بانک تجارت با ۷۶۴ میلیارد تومان (اراد ۲۳۰) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین، بانک رفاه کارگران در مجموع یک هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان از این اوراق خریداری کرده که شامل ۴۲۶ میلیارد تومان اراد ۲۳۰ و ۷۰۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۳ بوده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریدار ۱۰.۸ همت اوراق دولتی؛ صندوق «کیان» در صدر

بر اساس آمار معاملات، مجموع خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اوراق مالی اسلامی دولتی در حراجی این ۳ نماد به ۱۰ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسید.

در میان خریداران، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان با خرید ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان از اوراق اراد ۲۳۰، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

پس از آن، صندوق سپر سرمایه بیدار با ۲ هزار و ۱۰ میلیارد تومان (اراد ۲۳۳)، صندوق ساحل سرمایه امن خلیج فارس با ۳۷۳ میلیارد تومان (اراد ۲۳۰) و صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار با ۹۹۶ میلیارد تومان (اراد ۲۳۲) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

برخی صندوق‌ها در چند نماد مختلف فعال بوده‌اند؛ برای نمونه، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید مجموعاً ۱,۰۸۸ میلیارد تومان اوراق خریداری کرده که شامل ۷۸۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۰، ۱۸۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۲ و ۱۱۸ میلیارد تومان اراد ۲۳۳ است.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید نیز با عملکرد مشابه، در مجموع ۱,۱۶۰ میلیارد تومان خرید داشته که به ترتیب شامل ۷۸۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۰، ۱۸۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۲ و ۱۹۱ میلیارد تومان اراد ۲۳۳ می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس نیز ۵۲۳ میلیارد تومان خرید ثبت کرده که مشتمل بر ۲۵۳ میلیارد تومان اراد ۲۳۰ و ۲۷۱ میلیارد تومان اراد ۲۳۳ بوده است.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، بزرگ‌ترین خریدار بیمه‌ای اوراق دولتی

بر اساس اطلاعات بدست آمده، مجموع خرید شرکت‌های بیمه از اوراق مالی اسلامی دولتی در آخرین مرحله حراجی به ۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان رسید.

در این میان، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با مجموع ۲ هزار میلیارد تومان (شامل یک‌هزار و ۲ میلیارد تومان اراد ۲۳۰ و ۹۹۹ میلیارد تومان اراد ۲۳۲) بیشترین سهم را در میان نهادهای بیمه‌ای به خود اختصاص داد.

همچنین، بیمه آسیا با خرید ۴۹۴ میلیارد تومان از اوراق اراد ۲۳۰، دیگر خریدار این دسته از اوراق در بخش بیمه‌ای بود.

جدول زیر عملکرد کلیه شرکت‌ها اعم از بانک، بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر خریداران خرد را در خرید اوراق دولتی بر حسب میلیارد تومان نشان می‌دهد.