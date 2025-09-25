نتیجه شانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه‌شنبه یکم مهر ۱۴۰۴، شانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی مجموعاً به ارزش حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برگزار شد.

بر اساس داده‌های قطعی بازار سرمایه، سهم معاملات فرابورس ایران در این حراج به ۷.۷ همت (۷۷,۳۴۵,۲۵۰,۲۷۹,۳۷۰ ریال) رسید.

طبق رویه‌های معمول و گزارش‌های پیشین بانک مرکزی، بخشی از اوراق در این حراجی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق کارگزاری بانک مرکزی و بخش دیگر توسط خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خریداری می‌شود. لذا نکته قابل تذکر آن است که رقم ۷.۷ همتی مذکور تنها مربوط به سهم بازار سرمایه از فروش این اوراق است.

هرچند جزئیات رسمی کل فروش حراجی هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، برآورد خبرنگار مهر حاکی از آن است که حدود ۵.۴ همت از اوراق «اراد ۲۳۳» در این مرحله از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شده است.

جدول زیر جزئیات اوراق عرضه شده در این مرحله از حراجی را نشان می‌دهد.

نماد تاریخ سررسید تاریخ انتشار مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) اراد ۲۳۰ شهریور ۱۴۰۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۱.۶ اراد ۲۳۲ مهر ۱۴۰۷ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۲۰۰ اراد ۲۳۳ دی ۱۴۰۶ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ۸۰

بررسی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، میزان خرید این اوراق توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرابورس روز سه‌شنبه به شرح زیر بوده است:

اراد ۲۳۰: فروش ۱,۶۴۶,۹۳۱ ورقه به قیمت هر ورقه ۹۲۴,۶۹۰ ریال مجموعاً به ارزش ۱.۵ هزار میلیارد ریال (۱,۵۲۲,۹۰۰,۶۲۶,۳۹۰ ریال).

اراد ۲۳۲: فروش ۵۸,۹۳۸,۷۸۴ ورقه به قیمت هر ورقه ۹۲۲,۹۴۸ ریال مجموعاً به ارزش ۵۴.۴ هزار میلیارد ریال (۵۴,۳۸۰,۴۵۸,۴۴۵,۴۴۰ ریال).

اراد ۲۳۳: فروش ۲۲,۴۹۲,۱۴۷ ورقه به قیمت هر ورقه ۹۵۳,۳۴۰ ریال مجموعاً به ارزش ۲۱.۴ هزار میلیارد ریال (۲۱,۴۴۱,۸۹۱,۲۰۷,۵۴۰ ریال).

بنابراین مجموع بهای پرداختی توسط خریداران برای خرید این اوراق در بازار سرمایه ۷.۷ همت (۷۷,۳۴۵,۲۵۰,۲۷۹,۳۷۰ ریال) بوده است.

شایان ذکر است ارزش اسمی هر ورقه، یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) و ارزش اسمی کل ۸۳,۰۷۷,۸۶۲ ورقه فروخته شده در بازار سرمایه برابر با ۸.۳ همت (۸,۳۰۷,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان) بوده است.

جزئیات کامل فروش این اوراق توسط کارگزاری بانک مرکزی پس از انتشار رسمی اطلاعیه این بانک مشخص خواهد شد.

ترکیب خریداران ۳۱.۵ همت اوراق دولتی

بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار مهر، مجموع فروش اوراق مالی اسلامی دولتی شامل «اراد ۲۳۰»، «اراد ۲۳۲» و «اراد ۲۳۳» در ۳ حراجی اخیر به ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، بانک‌ها با خرید ۱۶.۸ همت بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

پس از آن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ۱۰.۸ همت و شرکت‌های بیمه با ۲.۵ همت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

این آمار نشان می‌دهد نقش بانک‌ها در جذب اوراق بدهی دولتی همچنان پررنگ‌تر از سایر نهادهای مالی است.

بانک ملت پیشتاز در خرید ۱۶.۸ همت اوراق دولتی توسط شبکه بانکی

بر اساس آمار منتشر شده، مجموع خرید بانک‌ها از اوراق مالی اسلامی دولتی در ۳ نماد «اراد ۲۳۰»، «اراد ۲۳۲» و «اراد ۲۳۳» به ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید.

در میان خریداران، بانک ملت با مجموع ۱۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان (شامل ۹ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان اراد ۲۳۰ و یک‌هزار و یک میلیارد تومان اراد ۲۳۳) بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

پس از آن، بانک صادرات ایران با ۲ هزار و ۵۲ میلیارد تومان (اراد ۲۳۳)، بانک پارسیان با یک هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان (اراد ۲۳۲) و بانک تجارت با ۷۶۴ میلیارد تومان (اراد ۲۳۰) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین، بانک رفاه کارگران در مجموع یک هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان از این اوراق خریداری کرده که شامل ۴۲۶ میلیارد تومان اراد ۲۳۰ و ۷۰۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۳ بوده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریدار ۱۰.۸ همت اوراق دولتی؛ صندوق «کیان» در صدر

بر اساس آمار معاملات، مجموع خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اوراق مالی اسلامی دولتی در حراجی این ۳ نماد به ۱۰ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسید.

در میان خریداران، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان با خرید ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان از اوراق اراد ۲۳۰، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

پس از آن، صندوق سپر سرمایه بیدار با ۲ هزار و ۱۰ میلیارد تومان (اراد ۲۳۳)، صندوق ساحل سرمایه امن خلیج فارس با ۳۷۳ میلیارد تومان (اراد ۲۳۰) و صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار با ۹۹۶ میلیارد تومان (اراد ۲۳۲) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

برخی صندوق‌ها در چند نماد مختلف فعال بوده‌اند؛ برای نمونه، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید مجموعاً ۱,۰۸۸ میلیارد تومان اوراق خریداری کرده که شامل ۷۸۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۰، ۱۸۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۲ و ۱۱۸ میلیارد تومان اراد ۲۳۳ است.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید نیز با عملکرد مشابه، در مجموع ۱,۱۶۰ میلیارد تومان خرید داشته که به ترتیب شامل ۷۸۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۰، ۱۸۵ میلیارد تومان اراد ۲۳۲ و ۱۹۱ میلیارد تومان اراد ۲۳۳ می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس نیز ۵۲۳ میلیارد تومان خرید ثبت کرده که مشتمل بر ۲۵۳ میلیارد تومان اراد ۲۳۰ و ۲۷۱ میلیارد تومان اراد ۲۳۳ بوده است.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، بزرگ‌ترین خریدار بیمه‌ای اوراق دولتی

بر اساس اطلاعات بدست آمده، مجموع خرید شرکت‌های بیمه از اوراق مالی اسلامی دولتی در آخرین مرحله حراجی به ۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان رسید.

در این میان، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با مجموع ۲ هزار میلیارد تومان (شامل یک‌هزار و ۲ میلیارد تومان اراد ۲۳۰ و ۹۹۹ میلیارد تومان اراد ۲۳۲) بیشترین سهم را در میان نهادهای بیمه‌ای به خود اختصاص داد.

همچنین، بیمه آسیا با خرید ۴۹۴ میلیارد تومان از اوراق اراد ۲۳۰، دیگر خریدار این دسته از اوراق در بخش بیمه‌ای بود.

جدول زیر عملکرد کلیه شرکت‌ها اعم از بانک، بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر خریداران خرد را در خرید اوراق دولتی بر حسب میلیارد تومان نشان می‌دهد.