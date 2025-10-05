به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام محمدی پور در دیدار با جامعه ورزشی شهر زنجان، افزود: در صورت تکمیل این طرح تلاش خواهیم کرد، در اسرع وقت، زنجان یک تیم فوتبالی دسته اولی یا لیگ برتری داشته باشد تا شاهد ایجاد شور و نشاط و سرزندگی در میان جوانان شهر باشیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری شهر زنجان با تغییرات صورت گرفته در پیمانکار و دستورهای رییس جمهور طی سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

محمدی پور با اشاره به دستور مستقیم وزیر ورزش و جوانان برای تکمیل پیست دوچرخه سواری زنجان، اضافه کرد: این پیست تا دو سال آینده تکمیل خواهد شد که یک پیست بین المللی چوبی به‌روز سرپوشیده از نظر ابعاد و اندازه در سطح کشور خواهد بود که آینده درخشانی برای استان زنجان رقم می زند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان از انعقاد قراردادهایی برای بهسازی مجموعه وررزشی انقلاب خبر داد و گفت: این مجموعه ورزشی را با همکاری شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و از محل مولد سازی تکمیل خواهیم کرد و درصدد هستیم دور زمین را نیز با نصب تارتان برای انجام دیگر ورزش ها آماده کنیم.

وی با بیان اینکه ستاد بازی های آسیایی استان در راستای آماده سازی ورزشکاران و حمایت از آتیه سازان تشکیل شده است، گفت: با شناسایی قهرمانان با شانس حضور در این رقابت ها از آنها حمایت های مالی و معنوی خواهیم کرد.

محمدی پور افزود: باید با گسترش تعاملات و یا تهاتر با بخش های مختلف برخی مشکلات را حل کنیم چرا که تنها با اتکا به اعتبارات دولتی نخواهیم توانست موفقیت های خوبی به دست آوریم.

وی به قانون یک درصد کسر از مالیات شرکت ها در صورت حمایت آنها از مسابقات ورزشی ملی و بین المللی اشاره کرد و خواستار اجرای این قانون توسط شرکت های استان در راستای توسعه ورزش و سلامتی در زنجان شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با تاکید بر اهمیت و اولویت توجه به مناطق کم برخوردار، گفت: باید هر منطقه نسبت به استعداد و پتانسیل آن و آمایش سرزمینی انجام شده مورد توجه و رسیدگی کامل قرار گیرد.