به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل‌ هنرهای‌ نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌ تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۱۴ شهریور اعلام شد.

فروش بیش از ۵ میلیاردی «بر زمین می‌زندش»

در مجموعه تئاتر شهر، نمایش «بر زمین می‌زندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۵۱ اجرا و میزبانی از ۱۵۹۴۱ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۵ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان دست پیدا کند.

در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر نمایش «الاویاتان» به کارگردانی محمد میرعلی اکبری که اجرای خود را از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸:۳۰، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۶ اجرا و میزبانی از ۶۳۹ مخاطب توانسته است، به فروشی معادل ۱۱۰ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان برسد.

در سانس ساعت ۲۰:۱۵ همین تالار، نمایش «خرچنگ» به کارگردانی پویا پیرحسینلو که اجرای خود را از ۲۴ مرداد با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۶ اجرا و میزبانی از ۱۴۳۱ مخاطب توانسته است، به فروشی معادل ۳۷۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان برسد.

در تالار قشقایی، نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا و میزبانی از ۷۱۶ مخاطب، توانسته است، به فروشی معادل ۱۱۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برسد.

در همین تالار نمایش «نود و یک ۹۱» به کارگردانی آرش دادگر نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۲۰ با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا و میزبانی از ۷۸۹ مخاطب فروشی معادل ۱۶۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان داشته است.

در تالار سایه، نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیر سلطان‌احمدی که از ۱۴ شهریور ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با یک اجرا و حضور ۲۰ تماشاگر، به فروشی معادل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در سانس ساعت ۲۰ همین تالار، نمایش «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی که از ۱۴ شهریور و با قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با یک اجرا و حضور ۳۱ مخاطب، به فروشی معادل ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

و در کارگاه نمایش، نمایش «مسخ» به کارگردانی فرزاد امینی نیز که از ۱۱ شهریور ساعت ۱۹ در این تالار با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۴ اجرا و جذب ۱۵۹ مخاطب و فروش ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در حال اجرا است.

بیش از ۳ هزار نفر به تماشای «سفید برفی و هفت جنگلی» نشستند

در تالار هنر، نمایش «سفید برفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۲۳ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان، توانست ۳۲۱۷ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۳۶۵ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان تومان دست پیدا کند.

نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۲۱ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۱۴۹۳ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۲۱۸ میلیون و۹۵۷و۲۰۰ تومان دست پیدا کرده است.

رقابت «مکبث‌الدوله» و «آماس» در تماشاخانه سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «مکبث الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از ۱۱ شهریور با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۴ اجرا، میزبان ۳۲۶ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، به مبلغ ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در همین سالن نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از تاریخ ۱۲ مرداد با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با ۲۵ اجرا، میزبان ۷۲۰ تماشاگر بوده است. این نمایش به ۱۰۴ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان فروش دست پیدا کرده است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۱۴ شهریوربا احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۲۵۴۸۲ نفر رسیده است.