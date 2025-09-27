به گزارش خبرنگار مهر، پیام مساعدی صبح شنبه در بازدید از پروژه راهاندازی ایستگاه هواشناسی اهرم ضمن بررسی روند اجرایی عملیات نصب و راهاندازی تجهیزات این ایستگاه، بر اهمیت توسعه شبکه ایستگاههای هواشناسی در استان تأکید کرد
مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: گسترش ایستگاههای هواشناسی بهویژه در مناطق مستعد و حساس، نقشی اساسی در ارتقای دقت پیشبینیهای جوی، پایش مخاطرات اقلیمی و افزایش سطح آمادگی دستگاههای اجرایی در مدیریت بحران دارد.
مساعدی خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، امکان پایش مستمر دادههای جوی و انتقال برخط اطلاعات به مرکز پیشبینی فراهم خواهد شد که این امر میتواند در کاهش خسارات ناشی از پدیدههای جوی و ارائه خدمات بهتر به بخشهای مختلف، از جمله کشاورزی، حملونقل و مدیریت منابع آب، بسیار مؤثر باشد.
