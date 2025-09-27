  1. استانها
  2. بوشهر
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

مدیرکل هواشناسی بوشهر: توسعه ایستگاه‌ها در استان ضروری است

بوشهر- مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بر اهمیت توسعه شبکه ایستگاه‌های هواشناسی در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام مساعدی صبح شنبه در بازدید از پروژه راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی اهرم ضمن بررسی روند اجرایی عملیات نصب و راه‌اندازی تجهیزات این ایستگاه، بر اهمیت توسعه شبکه ایستگاه‌های هواشناسی در استان تأکید کرد

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: گسترش ایستگاه‌های هواشناسی به‌ویژه در مناطق مستعد و حساس، نقشی اساسی در ارتقای دقت پیش‌بینی‌های جوی، پایش مخاطرات اقلیمی و افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران دارد.

مساعدی خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، امکان پایش مستمر داده‌های جوی و انتقال برخط اطلاعات به مرکز پیش‌بینی فراهم خواهد شد که این امر می‌تواند در کاهش خسارات ناشی از پدیده‌های جوی و ارائه خدمات بهتر به بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی، حمل‌ونقل و مدیریت منابع آب، بسیار مؤثر باشد.

