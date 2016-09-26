محمدجواد تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در حال حاضر سه ایستگاه هواشناسی در خراسان شمالی وجود دارد اظهار کرد: با توجه به اقلیمهای مختلف در استان، ایستگاه هواشناسی در مرکز استان خراسان شمالی و سایر شهرستانها بهتنهایی پاسخگوی نیازهای کشاورزی نیست و درصدد هستیم از امکانات ۲۴ مرکز جهاد کشاورزی در سطح استان بهعنوان ایستگاههای هواشناسی استفاده کنیم.
تشکری بابیان اینکه راهاندازی این ایستگاهها با همکاری سازمان هواشناسی و بر اساس تفاهمنامه فیمابین انجام میشود، افزود: هماکنون نصب تجهیزات و راهاندازی این ایستگاهها در ۱۴ مرکز جهاد کشاورزی در حال اتمام است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ دستگاه پیشبینی هواشناسی و تبخیرسنجی در سطح استان وجود دارد که با اتمام این طرح از تمام ظرفیت ۲۴ ایستگاه استفاده خواهد شد و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بیان داشت: راهاندازی ایستگاه پیشآگاهی برای پایش و پیشبینی شرایط جوی و بخصوص بیماریها در روستای بدرانلو بهعنوان مرکز عمده تولید انگور در حال پیگیری است.
تشکری تصریح کرد: با راهاندازی و بهرهبرداری از این ایستگاهها، زمان بروز بیماریها، میزان مصرف آب و میزان بارندگی و امکان وقوع شرایط خاص اقلیمی پایش میشود و علاوه بر پیشگیری از بروز حوادث و وارد شدن خساراتی از قبیل سرمازدگی، خشکسالی و بیماریها به محصولات زراعی و باغی، به برنامهریزی و مدیریت بهتر تولید محصولات کشاورزی در استان کمک میکند.
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