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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

۲۱ ایستگاه هواشناسی در خراسان شمالی به بهره‌برداری می‌رسد

۲۱ ایستگاه هواشناسی در خراسان شمالی به بهره‌برداری می‌رسد

بجنورد- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: ۲۱ ایستگاه هواشناسی در آینده نزدیک در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

محمدجواد تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در حال حاضر سه ایستگاه هواشناسی در خراسان شمالی وجود دارد اظهار کرد: با توجه به اقلیم‌های مختلف در استان، ایستگاه هواشناسی در مرکز استان خراسان شمالی و سایر شهرستان‌ها به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای کشاورزی نیست و درصدد هستیم از امکانات ۲۴ مرکز جهاد کشاورزی در سطح استان به‌عنوان ایستگاه‌های هواشناسی استفاده کنیم.

تشکری بابیان اینکه راه‌اندازی این ایستگاه‌ها با همکاری سازمان هواشناسی و بر اساس تفاهم‌نامه فی‌مابین انجام می‌شود، افزود: هم‌اکنون نصب تجهیزات و راه‌اندازی این ایستگاه‌ها در ۱۴ مرکز جهاد کشاورزی در حال اتمام است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ دستگاه پیش‌بینی هواشناسی و تبخیرسنجی در سطح استان وجود دارد که با اتمام این طرح از تمام ظرفیت ۲۴ ایستگاه استفاده خواهد شد و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بیان داشت: راه‌اندازی ایستگاه پیش‌آگاهی برای پایش و پیش‌بینی شرایط جوی و بخصوص بیماری‌ها در روستای بدرانلو به‌عنوان مرکز عمده تولید انگور در حال پیگیری است.

تشکری تصریح کرد: با راه‌اندازی و بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها، زمان بروز بیماری‌ها، میزان مصرف آب و میزان بارندگی و امکان وقوع شرایط خاص اقلیمی پایش می‌شود و علاوه بر پیشگیری از بروز حوادث و وارد شدن خساراتی از قبیل سرمازدگی، خشک‌سالی و بیماری‌ها به محصولات زراعی و باغی، به برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر تولید محصولات کشاورزی در استان کمک می‌کند.

کد مطلب 3779207

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