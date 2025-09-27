برنامه بازنگری شده درسی رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع دکتری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم ابراهیمی با اشاره به سیاست‌های تازه دولت چهاردهم در حوزه علوم انسانی اسلامی اظهار داشت: بازنگری رشته علوم قرآن و حدیث در دوره دکتری با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و افزایش اختیارات مؤسسات آموزش عالی در اجرای دوره‌های تخصصی در کمسیسون پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید برجسته کشور آغاز شد و برنامه جدید تابستان امسال از سوی دفتر برنامه ریزی وزارت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و برنامه پیشین علوم قران و حدیث منسوخ شده است که دانشگاه‌ها می‌باید از ابتدای مهر ماه امسال برنامه مصوب را از سامانه برنامه‌های مصوب معاونت آموزشی وزارت علوم دریافت و اجرا کنند که از تنوع خوبی برخوردار است.

قائم‌مقام کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور تأکید کرد: رویکرد میان‌رشته‌ای می‌تواند افزون بر بازخوانی هویت دینی و تاریخ اندیشه تمدنی اسلامی و توجه بر نقاط قوت، به بازسازی این رشته کمک کرده و به حفظ و تداوم سنت‌های اصیل علمی با رویکردی نوین و متناسب با نیازهای عصر حاضر، پاسخ به چالش‌های فکری معاصر، توسعه دانش نامه‌های اسلامی کمک کنند.

نماینده وزیر علوم در کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور همچنین به طراحی چند زمینه تخصصی جدید اشاره کرد و گفت: مطالعات قرآنی، مطالعات حدیثی، تفسیر تطبیقی، مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین و نیز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و عهدین، از جمله محورهایی است که در چارچوب برنامه جدید مورد توجه قرار گرفته است و برنامه میان رشته‌ای علوم قرآن و حدیث بر اساس اسناد بالادستی در حوزه نظام سازی قرآنی تدوین شده و این اختیار را به دانشگاه‌ها می‌دهد که در صورت تمایل و وجود ظرفیت و امکانات در دانشگاه مجری، این دوره را برگزار کنند.