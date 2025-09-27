به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین علی خیاط مدیر حوزه علمیه خراسان ضمن تاکید بر جایگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان یکی از مراکز تخصصی حوزه علمیه خراسان، اظهار کرد: انعقاد تفاهمنامهها معمولاً با مراکزی که ماهیت مستقلی دارند صورت میگیرد، اما با توجه به اینکه دانشگاه علوم اسلامی رضوی علاوه بر تأکید بر نقش و هویت حوزوی خویش، به شکل مستقل و زیر نظر ادارات آستان قدس رضوی فعالیت میکند، امضای این تفاهمنامه ضروری به نظر میرسید.
وی افزود: تعامل و همکاری میان این دو مرکز از گذشته تاکنون وجود داشته و در این مدت، هر دو مجموعه توانستهاند به خوبی از ظرفیتها و توانمندیهای یکدیگر بهرهمند شوند.
مدیر حوزه علمیه خراسان همچنین با اشاره به ظرفیت گسترده آستان قدس رضوی تصریح کرد: این مجموعه میتواند در کنار حوزه علمیه خراسان و در قالب یک ستاد همکاری مشترک، فعالیتهای متنوعی را رقم بزند و از فرصتها و توانمندیهای متقابل بهره ببرد.
وی با ذکر نمونههایی همچون برگزاری مدرسه تابستانه دارالعلم و برنامههای دهه آخر صفر، این اقدامها را نشانه تعامل سازنده حوزه و آستان قدس رضوی دانست.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین جهانگیری نیز با اشاره به سابقه همکاریهای میان این دو مرکز گفت: دانشگاه علوم اسلامی رضوی همواره بر انجام وظیفه خود در عرصه حوزوی تاکید داشته و امروز نیز، بر پایه ظرفیتهای حوزه علمیه خراسان، زمینه تعالی خود را در قالبی رسمی (تفاهم نامه) فراهم خواهد کرد.
وی افزود: دانشگاه علوم اسلامی رضوی خود را بخشی از حوزه علمیه خراسان میداند و ماهیت این مرکز، کاملاً حوزوی است؛ این رویکرد همواره محور فعالیتهای دانشگاه بوده است.
در پایان این جلسه، تفاهمنامه همکاری میان حوزه علمیه خراسان و دانشگاه علوم اسلامی رضوی توسط حجتالاسلام والمسلمین خیاط و حجتالاسلام والمسلمین جهانگیری به امضا رسید.
این تفاهمنامه زمینهساز توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دو مجموعه خواهد بود.
