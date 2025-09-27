  1. استانها
  2. قم
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

جنگ تحمیلی زمینه‌ساز خلق سبک زندگی ویژه در جبهه‌ها بود

قم- عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به انگیزه مضاعف رزمندگان در دفاع از انقلاب و کشور در جنگ تحمیلی، گفت: جنگ تحمیلی زمینه‌ساز خلق سبک زندگی ویژه در جبهه‌ها بود.

سید حسین شرف‌الدین به مناسبت هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت جنگ تحمیلی اظهار کرد: این جنگ به اعتبار اینکه با هدف نابودی انقلاب اسلامی شکل گرفت و یا ایجاد وقفه در روند آن بود، برای ملت ایران به عنوان یک مزاحم جدی مطرح شد و دشمن قصد داشت پیروزی انقلاب را از ملت بگیرد و آن را تلخ کند که این وضعیت، انگیزه مضاعفی در جوانان و رزمندگان ایجاد کرد که شامل اهتمام توأمان به دفاع از کیان ملی، تمامیت ارضی و کیان انقلاب بود که این موارد از هم جدایی‌ناپذیر هستند.

وی افزود: حضور گسترده جوانان در جبهه‌ها و تجمع آنها در فضای خاصی که به نام جبهه شناخته می‌شود، موجب خلق زیست‌جهانی کاملاً متفاوت از زندگی عادی و متعارف شد و برای موفقیت در این فضا، رزمندگان ناچار بودند جامعه‌پذیری، نظام ارتباطی، خلق و قاعده‌های رفتاری ویژه‌ای را رعایت کنند که در مجموع منجر به شکل‌گیری یک سبک زندگی خاص شد.

شرف‌الدین ادامه داد: ورود افراد به جبهه‌ها نوعی استقرار در موقعیتی بی‌سابقه بود که استمرار زندگی متعارف در آن امکان‌پذیر نبود و بنابراین نظامی از باورها، ارزش‌ها، هنجارها، آئین‌ها و رسومات جدید به طور طبیعی شکل گرفت و تحمیل شد که این فرایند موجب پدید آمدن شیوه‌ای متفاوت از زیستن و کنشگری شد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به عوامل مؤثر در شکل‌گیری این سبک زندگی گفت: سبک زندگی در جبهه مولود تعامل عوامل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، روانی، جغرافیایی، اقلیمی، نظامی و امنیتی بود و ترکیب این عوامل، سبک زندگی منحصر به فردی را پدید آورد.

وی به همگنی بسیار بالای رزمندگان اشاره کرد و افزود: این همگنی زمینه استقرار سبک خاص زندگی در جبهه را فراهم کرد و مشابهت‌های فراوان رزمندگان در ویژگی‌های مختلف، از جمله جوان بودن، جنسیت مردانه غالب در میدان‌های نبرد و مشارکت زنان در عرصه‌های پشت جبهه، از مظاهر این همگنی است.

شرف‌الدین در ادامه به ویژگی‌های دیگر رزمندگان پرداخت و گفت: مهاجرت موقت از شهر و دیار، فاصله‌گیری از زندگی معمول و تعلیق تعهدات و موقعیت‌های قبلی مانند شغل و جایگاه اجتماعی از دیگر ویژگی‌ها بود. در جبهه تنها عنوانی که افراد با آن شناخته می‌شدند، عنوان رزمنده، مجاهد، سرباز یا بسیجی بود که بیشتر در عرف نظامی و فرهنگ جبهه رایج بود.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان در جبهه در مقاطعی در پایین‌ترین سطح امکانات قرار داشتند، اما دل‌مشغولی عمیق به باورها و ارزش‌های دینی داشتند و تلاش می‌کردند این باورها را به نمایش گذاشته و در رفتار خود تجلی بخشند و همچنین آنان به قهرمانان و مجاهدان صدر اسلام، به ویژه امام حسین (ع) و اصحاب ایشان، علاقه و ارادت داشتند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) به شرایط خاص جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و رفاهی در جبهه‌ها اشاره کرد و افزود: زندگی در سنگرها در مناطق شمال و غرب کشور، شرایط فیزیکی و فرهنگی بسیار متفاوت و غیرمعمولی بود که مهارت‌ها و سبک زندگی خاصی را طلب می‌کرد.

شرف‌الدین به غلبه جمع‌گرایی و مهار فردیت در جبهه‌ها اشاره و تأکید کرد: این ویژگی‌ها از شاخصه‌های مهم سبک زندگی رزمندگان بود که به همگنی و استقرار این سبک زندگی ویژه کمک کرد.

رزمندگان جنگ تحمیلی با روحیه جمع‌گرایی و تعلق‌خاطر دینی سبک زندگی ویژه‌ای را شکل دادند

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به ویژگی‌های سبک زندگی رزمندگان در جبهه‌ها گفت: رزمندگان با فاصله گرفتن از فردیت، دل‌سپردگی عمیق به باورهای دینی و تبعیت کامل از ولایت، فضای ویژه‌ای ساختند که در آن معنویت‌گرایی، ایثار و جمع‌گرایی نقش محوری داشت.

وی با تأکید بر روحیه بالای جمع‌گرایی رزمندگان اظهار کرد: رزمندگان در جبهه‌ها تلاش کردند تا حد امکان از فردیت خود فاصله بگیرند و در راستای انجام مأموریت معین و مشخص، فقط بر یک هدف متمرکز باشند. وی ادامه داد: زندگی در جبهه به نوعی زیستن در برزخ بین زندگی و مرگ بود؛ جایی که مرز میان زندگی و مرگ به شدت رقیق شده و هر لحظه ممکن بود تیری از غیب جان انسان را بگیرد.

شرف‌الدین با بیان اینکه این شرایط، اشتیاق وافر به زیست مؤمنانه و کسب معنویت را در رزمندگان تقویت می‌کرد، گفت: رزمندگان از طریق خلوت با خود، تأمل در حقیقت و فلسفه زندگی، تهذیب نفس، تزکیه باطن، عبادت و راز نیاز مخلصانه با خداوند و توسل به اولیای دین تلاش می‌کردند به معنویت برسند و از بزرگان دین الگو بگیرند و همچنین دلسپردگی عمیق به منویات رهبر کبیر انقلاب و اطاعت کامل از فرماندهان نظامی از ویژگی‌های برجسته این جمع بود که موجب همگنی آنان شد.

وی افزود: فضای خاص جبهه و اقتضائات آن به همراه این همگنی باعث شکل‌گیری سبک زندگی ویژه‌ای شد که مختصات آن را می‌توان در چند ویژگی خلاصه کرد و نخست تعلق خاطر وثیق به باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی و شیعی بود که بسیار برجسته بود.

شرف‌الدین گفت: بسیاری از رزمندگان حتی کسانی که پیش از جنگ اهل نماز نبودند، در جبهه به شدت تحول یافتند و این نشان‌دهنده نقش سازنده جبهه در شکل‌گیری سبک زندگی آنان است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) ولایت‌مداری را دومین ویژگی مهم این سبک زندگی برشمرد و تصریح کرد: تبعیت بی‌چون و چرا از امام خمینی (ره) و اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، از جمله عواملی بود که رزمندگان را متحد و منسجم نگه داشت.

وی به یک‌رنگی و یکدلی در میان رزمندگان اشاره کرد و گفت: در جبهه، تفاوت‌ها و تمایزات حتی در لباس نیز حذف شده بود و همه با لباس‌های یکسان، همچون لباس احرام در مکه، یکدلی و انسجام داشتند و انسجام و یکپارچگی در مسیر دستیابی به هدف که همان غلبه بر دشمن بود، ویژگی دیگری از این سبک زندگی بود.

شرف‌الدین ادامه داد: جمع‌گرایی و عبور از خودبینی‌ها، ویژگی بارز دیگری بود که در جبهه دیده می‌شد؛ جایی که افراد خود را تابع جمع می‌دانستند و این یگانگی، اراده جمعی را تقویت می‌کرد. او افزود: رزمندگان از همه تعلقات دنیایی رهایی یافته بودند؛ هرچند این رهایی غالباً موقت بود، اما از نظر روانی زمینه‌ساز تعالی و ایثار بود.

وی معنویت‌گرایی و تعالی‌جویی را از دیگر شاخص‌های این سبک زندگی دانست و گفت: تعلقات مادی در میان رزمندگان بسیار کم‌رنگ بود و کسی به دنبال پاداش‌های مادی نبود؛ بلکه هدف، تقرب به خدا و کسب جایگاه در پیشگاه ائمه بود.

سید حسین شرف‌الدین ساده‌زیستی و بسنده کردن به ضروریات را از دیگر ویژگی‌های این سبک برشمرد و گفت: رزمندگان بیشتر در حد نیازهای حداقلی قانع بودند و فرصتی برای فکر کردن به رفاهیات وجود نداشت. همچنین وظیفه‌گرایی و تلاش مستمر برای عمل به تکلیف از ارکان این سبک زندگی بود.

وی در پایان تأکید کرد: با پایان جنگ و تغییر شرایط پساجنگ، نمی‌توان انتظار داشت همان سبک زندگی جبهه‌ای به طور کامل استمرار یابد، زیرا ساختارها، نظام ارتباطی، انتظارات و اهداف بنیادین تغییر کرده‌اند. اما برخی ارزش‌ها مانند معنویت‌گرایی و تلاش برای اهداف متعالی ممکن است در قالب‌های نوین ادامه یابد.

