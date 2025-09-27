امام جمعه دشتستان: خون «نصرالله» معادلات را به نفع مقاومت تغییر داد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سید حسن نصرالله ملقب به سید مقاومت روحانی و سیاستمدار شیعه اهل لبنان، سومین دبیرکل حزب‌الله لبنان و از بنیانگذاران آن بود و حزب‌الله در دوران دبیرکلی وی به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد.

آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ از اشغال رژیم صهیونیستی، آزادی اسیران لبنانی و بازپس‌گیری اجساد شهدای مقاومت از اسرائیل در سال ۲۰۰۴ و پیروزی در جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ در زمان دبیرکلی نصرالله روی داد.

او به دلیل مقاومت و پیروزی‌های چندباره در برابر اسرائیل، محبوب‌ترین و قدرتمندترین رهبرِ جهان عرب شناخته می‌شود.

نصرالله در حوزه علمیه نجف و مدرسه امام المنتظر در بعلبک دروس حوزوی را آموخت. وی از شاگردان سید عباس موسوی بود و مدتی نیز در درس سید محمود هاشمی، سید کاظم حائری و محمد فاضل لنکرانی در قم شرکت کرده بود.

سید حسن نصرالله، ششم مهر سال گذشته در پی بمباران ضاحیه بیروت در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. به مناسبت سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، گفتگویی با حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه دشتستان داشتیم.

مهم‌ترین میراث فکری و استراتژیک سید حسن نصرالله برای جبهه مقاومت چیست؟

بی‌تردید مهم‌ترین میراث ایشان، تثبیت «هویت مقاومت» به‌عنوان یک گفتمان فراگیر و پایدار در منطقه بود.

نصرالله مقاومت را از یک واکنش نظامی به یک مکتب فکری، فرهنگی و سیاسی ارتقا داد؛ مکتبی که در آن عزت، کرامت، و استقلال ملت‌ها اصل است.

تعریف جدید سید نصرالله از قدرت در برابر دشمنان چگونه بود؟

او قدرت را صرفاً در تانک و موشک خلاصه نکرد؛ بلکه قدرت را در ایمان، اراده، صداقت، و پیوند با مردم معنا کرد. نصرالله نشان داد که «مقاومت مؤمنانه» می‌تواند ارتش‌های مدرن را به زانو درآورد، اگر پشتوانه مردمی و باور الهی داشته باشد.

تأثیر شهادت سید نصرالله بر موازنه قوا و معادلات منطقه‌ای چیست؟

شهادت ایشان، اگرچه ضایعه‌ای بزرگ بود، اما خون او معادلات را به نفع مقاومت تغییر داد. موجی از بیداری، انسجام و خشم علیه رژیم صهیونیستی در منطقه شکل گرفت و جبهه مقاومت، با انگیزه‌ای مضاعف، وارد مرحله‌ای جدید از بازدارندگی شد.

راز محبوبیت و ارتباط عمیق سید نصرالله با مردم لبنان و جهان عرب چیست؟

صداقت، تواضع، شجاعت، و زبان دل. او نه با شعار، بلکه با عمل سخن می‌گفت. درد مردم را می‌فهمید، در میدان بود، و هیچ‌گاه خود را بالاتر از مردم ندید. همین صداقت بی‌پیرایه، او را به محبوب دل‌ها تبدیل کرد.

آیا مدل رهبری سید نصرالله قابل تکرار است؟

مدل رهبری ایشان، که تلفیقی از دیانت، سیاست و فرماندهی نظامی بود، بی‌نظیر است؛ اما قابل الهام‌گیری است. اگر نسل جدید رهبران، همان صداقت، اخلاص، و پیوند با مردم را داشته باشند، می‌توانند در مسیر او گام بردارند.

کلیدی‌ترین پیام‌های آخرین سخنرانی‌های سید نصرالله چه بود؟

تأکید بر وحدت امت اسلامی، خطر نفوذ فرهنگی دشمن، ضرورت حفظ کرامت انسانی، و هشدار نسبت به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی. او همواره بر بیداری، بصیرت و مقاومت تأکید داشت.

هوشمندانه‌ترین حرکت استراتژیک سید نصرالله چه بود؟

تبدیل حزب‌الله از یک گروه نظامی به یک جریان اجتماعی-سیاسی فراگیر، و ایجاد بازدارندگی واقعی در برابر اسرائیل. او توانست معادله «حمله برابر پاسخ» را تثبیت کند؛ معادله‌ای که تا امروز پابرجاست.

بزرگ‌ترین چالش جبهه مقاومت پس از شهادت سید نصرالله چیست؟

حفظ انسجام داخلی، جلوگیری از نفوذ دشمن در عرصه رسانه و فرهنگ، و تربیت نسل جدیدی از رهبران مؤمن، شجاع و مردمی. فقدان شخصیتی چون نصرالله، خلأ معنوی و راهبردی ایجاد می‌کند که باید با تربیت نیروهای مخلص جبران شود.

چگونه می‌توان اندیشه‌ها و روحیه ایثارگری سید نصرالله را به نسل جوان منتقل کرد؟

با روایت صادقانه زندگی او، با تولید آثار فرهنگی، با حضور در مدارس و دانشگاه‌ها، و با تبدیل سیره او به الگوی تربیتی. جوانان باید بدانند که قهرمان واقعی، کسی است که برای خدا و مردمش ایستادگی می‌کند.

اگر سید نصرالله خود می‌خواست پیامی برای سالگردش انتخاب کند، آن پیام چه بود؟

بی‌تردید می‌گفت: «مقاومت را ادامه دهید؛ من قطره‌ای بودم در دریای ایمان شما. نگذارید پرچم مقاومت زمین بیفتد.