به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی صبح شنبه در دیدار با امام جمعه اصفهان ضمن تبریک ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، دوران دفاع مقدس را بخش درخشان تاریخ ایرانی اسلامی بیان کرد گفت: رهبر معظم انقلاب فرمایشات متعددی را درباره دفاع مقدس دارند و ایشان درباره معرفت و شناخت این دوران می‌فرماید: ما هرچه از نظر زمانی از دوران دفاع مقدس دور می‌شویم باید از نظر معرفتی به این دوران نزدیک شویم، زیرا دشمن در کمین است و به دنبال این است که قسمت درخشان تاریخ کشور را مخدوش کند.

وی افزود: دوران دفاع مقدس دستاوردهای فراوانی برای نظام داشته است و ما در این دوران توانستیم تمامیت ارضی کشور خود را ثابت کنیم و الگویی را ارائه دهیم که مردم خود را برای حل تمام بحران‌ها آماده کنیم

ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: ما در این دوران توانستیم محور مقاومت را تشکیل دهیم و محور مقاومت توانست رژیم صهیونیستی را شکست دهد و تهدید را از مرزهای ایران اسلامی به پشت مرزهای رژیم محنوس صهیونیستی منتقل کردیم

وی با تاکید بر دستاوردهای مهم جنگ هشت ساله برای نیروهای مسلح تصریح کرد: سه نکته اساسی در پیروزی ما در جنگ هشت ساله نقش داشت، در وهله اول ایمان اسلامی، معنویت و باور عمیق به ائمه اطهار (ع)، عاشورا و مهدویت بود، سپس رهبری پیامبرگونه و استثنایی امام (ره) که توانست یک جنگ تمام عیار مدیریت کرد و پس از آن وجود نیروهای مسلح در کنار مردم ایثارگر و انقلابی که توانستند جنگ هشت ساله را در کنار هم پشت سر بگذارند

امیر کرمی عنوان کرد: اگر به جنگ ۱۲ روزه برگردیم می‌بینیم همین سه رکن اساسی سبب پیروزی شد و این در حالی بود که دشمن صهیونیستی تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی می‌تواند شیرازه کار نیروهای مسلح را از هم بپاشد، اما با وجود رهبر معظم انقلاب و درایت ایشان، فرماندهان در ساعاتی بعد منصوب شدند و توانستیم پاسخ محکمی را به رژیم صهیونیستی بدهیم