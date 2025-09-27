  1. استانها
  2. اصفهان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

امیر کرمی:۳ رکن ایمان،رهبری و همبستگی مردم پیروزی‌ ایران را رقم می‌زند

امیر کرمی:۳ رکن ایمان،رهبری و همبستگی مردم پیروزی‌ ایران را رقم می‌زند

اصفهان - ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان سه رکن اساسی پیروزی در جنگ هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر را ایمان اسلامی، رهبری پیامبرگونه و حضور نیروهای مسلح در کنار مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی صبح شنبه در دیدار با امام جمعه اصفهان ضمن تبریک ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، دوران دفاع مقدس را بخش درخشان تاریخ ایرانی اسلامی بیان کرد گفت: رهبر معظم انقلاب فرمایشات متعددی را درباره دفاع مقدس دارند و ایشان درباره معرفت و شناخت این دوران می‌فرماید: ما هرچه از نظر زمانی از دوران دفاع مقدس دور می‌شویم باید از نظر معرفتی به این دوران نزدیک شویم، زیرا دشمن در کمین است و به دنبال این است که قسمت درخشان تاریخ کشور را مخدوش کند.

وی افزود: دوران دفاع مقدس دستاوردهای فراوانی برای نظام داشته است و ما در این دوران توانستیم تمامیت ارضی کشور خود را ثابت کنیم و الگویی را ارائه دهیم که مردم خود را برای حل تمام بحران‌ها آماده کنیم

ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: ما در این دوران توانستیم محور مقاومت را تشکیل دهیم و محور مقاومت توانست رژیم صهیونیستی را شکست دهد و تهدید را از مرزهای ایران اسلامی به پشت مرزهای رژیم محنوس صهیونیستی منتقل کردیم

وی با تاکید بر دستاوردهای مهم جنگ هشت ساله برای نیروهای مسلح تصریح کرد: سه نکته اساسی در پیروزی ما در جنگ هشت ساله نقش داشت، در وهله اول ایمان اسلامی، معنویت و باور عمیق به ائمه اطهار (ع)، عاشورا و مهدویت بود، سپس رهبری پیامبرگونه و استثنایی امام (ره) که توانست یک جنگ تمام عیار مدیریت کرد و پس از آن وجود نیروهای مسلح در کنار مردم ایثارگر و انقلابی که توانستند جنگ هشت ساله را در کنار هم پشت سر بگذارند

امیر کرمی عنوان کرد: اگر به جنگ ۱۲ روزه برگردیم می‌بینیم همین سه رکن اساسی سبب پیروزی شد و این در حالی بود که دشمن صهیونیستی تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی می‌تواند شیرازه کار نیروهای مسلح را از هم بپاشد، اما با وجود رهبر معظم انقلاب و درایت ایشان، فرماندهان در ساعاتی بعد منصوب شدند و توانستیم پاسخ محکمی را به رژیم صهیونیستی بدهیم

کد خبر 6603367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها