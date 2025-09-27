هشدار هواشناسی البرز؛ افزایش دما و وزش باد در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقیآبی مدیرکل هواشناسی استان البرز، در تشریح وضعیت جوی این استان گفت: بر اساس نقشههای پیشیابی آسمان اکثر مناطق البرز امروز شنبه پنجم مهرماه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی افزود: در برخی ساعات روز، شاهد وزش باد و پدیده گرد و غبار خواهیم بود که این وضعیت تا روز سهشنبه هشتم مهرماه، ادامه خواهد داشت.
حقیآبی با اشاره به روند افزایشی دما در روزهای آتی اظهار داشت: پیشبینی میشود دمای هوا در طول این مدت به تدریج افزایش یابد و از ۲۷ درجه سانتیگراد به ۳۰ درجه سانتیگراد برسد.
وی به شهروندان توصیه کرد با توجه به افزایش دما و احتمال وزش باد و گرد و خاک، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
