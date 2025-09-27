ورمقانی: ۱۳ آبان فرصتی برای همبستگی ملی و مقابله با تهدیدات جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و سیاستگذاری مراسم راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان که در دفتر نماینده ولیفقیه در استان برگزار شد، اظهار داشت: امسال، مراسم یومالله ۱۳ آبان باید به شکلی متفاوت و پرشورتر از گذشته برگزار شود و این روز فرصتی بینظیر است تا اتحاد و همبستگی ملت ایران در برابر تهدیدات جهانی به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: شرایط ویژهای که در سطح بینالمللی بهویژه در پی جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر در سازمان ملل بهوجود آمده، ایجاب میکند که مراسم امسال با حضور گستردهتر و پیامهای قویتری از سوی مردم و مسئولان همراه باشد.
ورمقانی در ادامه تأکید کرد: یکی از اولویتهای مهم در این مراسم، بهرهبرداری از ظرفیت دانشگاهها و مدارس است و باید از این ظرفیتها برای برگزاری پویشهای آگاهیبخش استفاده کنیم تا با کمک اساتید و نخبگان، چهره واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای مردم ایران روشنتر شود.
معاون استاندار کردستان همچنین بر لزوم همافزایی بین تمامی دستگاهها و نهادها برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تأکید کرد و گفت: همه ارگانها موظفند در این رویداد ملی مشارکت فعال داشته باشند تا پیام استکبارستیزی ملت ایران به جهان مخابره شود و صدای ملت آزاده ایران به گوش جهانیان برسد.
وی در پایان تأکید کرد: ۱۳ آبان امسال باید نمادی از قدرت و وحدت ملت ایران در برابر استکبار جهانی باشد.
نظر شما