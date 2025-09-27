مایکروسافت در تلاش برای ایجاد بازار هوش مصنوعی برای ناشران است

به گزارش خبرنگار مهر، مایکروسافت در حال مذاکره با ناشران منتخب آمریکایی در مورد یک برنامه آزمایشی است تا به راه‌اندازی یک بازار دوطرفه کمک کند که به ناشران برای محتوای مورد استفاده توسط محصولات هوش مصنوعی، وجهی پرداخت کند. این برنامه با دستیار کپی‌رایت (Copilot) آغاز می‌شود.

اهمیت این برنامه آزمایشی آن است که مایکروسافت را به اولین شرکت بزرگ فناوری تبدیل خواهد کرد که یک بازار هوش مصنوعی برای ناشران ایجاد می‌کند، و نقطه عطفی در ایجاد یک مدل کسب‌وکار پایدار برای شرکت‌های تولیدکننده محتوا در عصر هوش مصنوعی است.

به گفته مدیران انتشاراتی که در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند، بازار محتوای ناشران (PCM) _نامی که مایکروسافت روی آن گذاشته_ به عنوان یک برنامه آزمایشی با تعداد محدودی از ناشران راه‌اندازی خواهد شد.این شرکت در نهایت امیدوار است که این طرح آزمایشی را به مرور زمان به شرکای بیشتری گسترش دهد و با آنها همکاری کند تا ابزارها، سیاست‌ها و مدل‌های قیمت‌گذاری را که می‌توانند برای PCM کار کنند، بسازد.

دستیار کوپایلوت مایکروسافت به عنوان اولین خریدار هوش مصنوعی در بازار برای ناشران جهت فروش محتوای خود عمل خواهد کرد. این غول فناوری به دنبال گسترش پیشنهادهای سمت تقاضای بازار برای گنجاندن سایر محصولات هوش مصنوعی است.

مایکروسافت هفته گذشته در اجلاس شرکای خود در موناکو که فقط با دعوت‌نامه برگزار می‌شد، درباره این برنامه آزمایشی صحبت کرد. یکی از اسلایدهای مایکروسافت که به دلیل صراحتش توجه شرکت‌کنندگان را جلب کرد و در تضاد با سیاست‌های سایر شرکت‌های فناوری قرار گرفت، این بود: «شما شایسته دریافت دستمزد بر اساس کیفیت مالکیت فکری خود هستید.» مایکروسافت زمان دقیقی برای راه‌اندازی این نسخه آزمایشی اعلام نکرد.

بازار دو سویه رسانه و فناوری

صنعت رسانه به شدت به دنبال ورود یک شرکت فناوری به بازار است. بدون مشارکت شرکت‌های بزرگ فناوری، یک بازار دوسویه نمی‌تواند کار کند.

در حالی که استارت‌آپ‌های کوچک‌تری مانند ProRata.ai و TollBit شروع به ساخت بازارهایی کرده‌اند، هنوز داده‌های کافی برای جبران معنادار ناشران ندارند. (ProRata.ai موتور جستجوی هوش مصنوعی خود را برای حل این مشکل راه‌اندازی کرد.) اکثر شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی بر روی معاملات صدور مجوز متمرکز شده‌اند که به ناشران پیشاپیش برای دسترسی به محتوا پول پرداخت می‌کنند، نه بر اساس هر بار استفاده.

گوگل که تاکنون بزرگترین شرکت جستجوی جهان بوده ، به ندرت با ناشران در زمینه هوش مصنوعی داد و ستدی انجام داده است. این شرکت علاقه‌ای به شرکت در هیچ بازار هوش مصنوعی نشان نداده است.

مایکروسافت قراردادهای دیگری را نیز برای همکاری با ناشران دیگر برای Copilot امضا کرده است. در سال ۲۰۲۴ Copilot Daily را راه‌اندازی کرد ، که خلاصه‌ای صوتی از اخبار و آب و هوا است که از شرکایی مانند رویترز، اکسل اسپرینگر، مجلات هآرست، شبکه USA Today و فایننشال تایمز تهیه می‌شود. متا در ماه‌های اخیر مذاکرات خود را با شرکای انتشاراتی در مورد قراردادهای هوش مصنوعی افزایش داده است .

اخبار PCM نشان می‌دهد که مایکروسافت به دنبال تعمیق روابط خود با ناشران است، چون قابلیت‌های هوش مصنوعی خود را گسترش می‌دهد و رابطه خود را با OpenAI بازسازی می‌کند . تاکنون، OpenAI - که مایکروسافت را به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذار اقلیت خود در نظر می‌گیرد - رهبری معاملات هوش مصنوعی با ناشران را بر عهده داشته است. با وجود این تلاش، مایکروسافت هنوز با چالش‌های قانونی مواجه است. نیویورک تایمز و دیگر ناشران بزرگ، به همراه OpenAI، از این شرکت به دلیل نقض حق نشر شکایت کرده‌اند.

هرچند طبق داده‌های Similarweb، ترافیک ماهانه Copilot از طریق بازدیدهای دسکتاپ و موبایل در مقایسه با ChatGPT و سایر چت‌بات‌های هوش مصنوعی، بسیار ناچیز است، و اگرچه ممکن است Copilot به اندازه گوگل و OpenAI ترافیک مصرفی نداشته باشد، اما مایکروسافت از نظر مقیاس و مخاطبان داخلی، مشتریان سازمانی دارد که به مایکروسافت ۳۶۵ و آژور (خدمات رایانش ابری) متکی هستند. باید دید اقدامات مایکروسافت می‌تواند گوگل را به فعالیتی ترغیب کند.

منبع: آکسیوس