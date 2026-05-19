۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

فرمانده پلیس راه شمال فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس در حکمی سرهنگ داریوش اکبری به عنوان رئیس پلیس راه شمال استان و از زحمات سرهنگ صادق سلیمی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.

در همین زمینه سردار یوسف ملک‌زاده جانشین فرماندهی انتظامی فارس صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس پلیس راه شمال فارس ضمن تقدیر از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر سرهنگ سلیمی، مسئولیت در پلیس راه را رسالتی حساس و پرافتخار خواند و گفت: کاهش تصادفات جاده‌ای و ارتقای امنیت مسافران، اولویت اصلی ما در محورهای مواصلاتی استان است.

جانشین فرماندهی انتظامی فارس با تأکید بر اینکه حضور موثر پلیس در جاده‌ها باید عامل بازدارندگی و آرامش‌بخش برای رانندگان باشد، تصریح کرد: پلیس راه شمال استان فارس با بهره‌گیری از حداکثر توان عملیاتی و تجهیزات هوشمند، برای پیشگیری از حوادث و کاهش تلفات جاده‌ای با قاطعیت در میدان عمل حاضر خواهد بود.

