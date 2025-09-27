به گزارش خبرنگار مهر، محفل عصر شعر گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ویژه‌برنامه کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، بعدازظهر شنبه با حضور علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و جمعی از شاعران، ادیبان و مسئولان فرهنگی استان برگزار شد.

در این محفل فرهنگی که به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس و شهدای استان کردستان برگزار شد، شاعران برجسته استان با قرائت اشعار خود، به بازآفرینی رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی پرداختند.

بسیاری از اشعار این محفل، با تأکید بر ایثار و فداکاری جوانان ایرانی در میدان نبرد و یادآوری دلاوری‌های دوران جنگ ۱۲ روزه غزه، حال و هوای جنگ و مقاومت را زنده کردند.

از ویژگی‌های خاص این محفل، اجرای نمایشی بود که به‌منظور واکاوی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و نسل‌کشی‌های وحشیانه این رژیم علیه مردم بی‌دفاع فلسطین طراحی شده بود.

این بخش از مراسم با استقبال گسترده حاضران روبرو شد و توجه ویژه‌ای به وقایع اخیر در غزه و جنایات رژیم صهیونیستی جلب کرد.

در این محفل، شاعران و هنرمندان دیگری نیز با اشعار حماسی خود، همگام با یادآوری مبارزات ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی، به تقدیر از مقاومت مردم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی پرداختند.

این اشعار که حاوی مضامین مقاومت، ایستادگی و وحدت مسلمانان بود، تأثیر عمیقی بر حضار گذاشت.

این مراسم فرهنگی علاوه بر تأکید بر ارزش‌های دفاع مقدس و شهدای استان کردستان، فرصتی را فراهم آورد تا نقش فرهنگ و هنر در انتقال پیام‌های مقاومت و ایثار به نسل‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.