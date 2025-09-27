  1. استانها
  2. اصفهان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

۱۰ کیلو تریاک درنجف‌آباد کشف شد

۱۰ کیلو تریاک درنجف‌آباد کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف ۱۰ کیلو تریاک خبر داد و گفت: در این رابطه ۱ خرده فروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه پیگیری مطالبات شهروندان مبنی بر برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در سظح شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های دقیق و تخصصی ماموران با شناسایی محلات هدف و آلوده آغاز که در نهایت ۱۰ خرده فروش مواد مخدر شناسایی و این افراد در عملیات‌هایی هماهنگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با اشاره به کشف ۱۰ کیلو تریاک در این عملیات‌ها خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.

کد خبر 6603594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها