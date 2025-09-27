سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه پیگیری مطالبات شهروندان مبنی بر برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در سظح شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های دقیق و تخصصی ماموران با شناسایی محلات هدف و آلوده آغاز که در نهایت ۱۰ خرده فروش مواد مخدر شناسایی و این افراد در عملیات‌هایی هماهنگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با اشاره به کشف ۱۰ کیلو تریاک در این عملیات‌ها خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.