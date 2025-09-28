جوانمردی: بیش از ۶ کیلو تریاک در چابکسر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: موادمخدر و بلای خانمانسوز اعتیاد تهدیدی جدی برای سلامت فردی و اجتماعی جامعه است و مبارزه با این معضل اجتماعی همواره در سرلوحه کار پلیس قرار دارد.

وی در ادامه افزود: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی چابکسر حین کنترل خودروهای عبور در محور ورودی استان به یک دستگاه خودرو سواری رنو مگان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر تصریح کرد: پلیس با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از داخل خودرو مذکور ۶ کیلو ۲۰۰ گرم تریاک که درون یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی جاساز شده بود را کشف کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: راننده ۵۱ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جوانمردی در پایان با اشاره به اینکه باید لزوم توجه به برنامه‌ریزی در حوزه مبارزه با موادمخدر را یک اصل بدانیم خاطرنشان کرد: پلیس خط مقدم مبارزه با موادمخدر است و در این راستا با عزم جدی و راسخ با این پدیده شوم مبارزه می‌کند.