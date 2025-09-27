  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۷

ملت ایران در مسیر بیعت با ولایت‌فقیه ثابت‌قدم مانده است

خرم‌آباد - نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: ملت ایران در مسیر بیعت با ولایت‌فقیه ثابت‌قدم مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در دیدار با خانواده شهید «مهدی کمالی» از شهدای جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، اظهار داشت: شهید، شهادت و جهاد مفاهیمی مقدس و ارزشمند هستند که هرچه زمان می‌گذرد بر قداست و ارزش آن‌ها افزوده می‌شود. زندگی ما با این مفاهیم عجین شده است، کوچه‌ها، خیابان‌ها، محله‌ها، ساختمان‌ها و اماکن ما با نام شهید و یاد شهدا پیوند خورده و در سال و هفته‌ها به مناسبت‌های مختلف یاد و نام شهدا گرامی داشته می‌شود.

همه ما مدیون صبر خانواده‌ها شهدا هستیم

وی با تبیین منزلت شهادت در آموزه‌های دینی و اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین (ع)، تصریح کرد: وقتی مقام شهادت نصیب انسان می‌شود، شهید «کارنامه قبولی» در امتحان الهی می‌گیرد و فرشتگان به استقبال او می‌آیند، اما درعین‌حال حزن و اندوه دوری برای خانواده‌ها باقی می‌ماند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: شهید از منزلتش راضی و خشنود است و اگر بازگشتی بخواهد، بازگشت برای ماندن در دنیا نیست؛ بلکه برای ادامه جهاد و کسب مراتب بالاتر است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به‌سختی و غم دوریِ خانواده‌های شهدا، گفت: این غم طبیعی است؛ اما اگر خانواده‌ها بدانند شهید از وضعیت خود خشنود است و خواهان رفتن به‌سوی مراتبی بالاتر است، تا حدی دل‌ها آرام می‌گیرد.

وی افزود: خداوند برای صبر و شکیبایی خانواده‌های شهدا ثواب عظیمی قرار داده و همه ما مدیون صبر این خانواده‌ها هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به فشارها و تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های استکباری گفت: این فشارها آزمونی برای ملت بوده و ملت ایران باتحمل و ایستادگی نشان داده که در مسیر بیعت با ولایت‌فقیه ثابت‌قدم مانده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، اضافه کرد: ثمره صبر خانواده‌های شهدا و پایداری ملت در حرکت‌های حمایتی از مظلومان نمایان است و به‌عنوان نمونه به حرکت کشتی‌ها به سمت غزه اشاره کرد و گفت راه شهدا زنده و پررهرو است.

وی با بیان اینکه خانواده شهدا باید از اینکه راه شهیدانشان پررهرو است خوشحال باشند، از تشییع‌های عمومی و یادواره‌ها به‌عنوان مصادیق تعلق و ارادت عمومی به شهدا یادکرد و اشاره کرد که هر جا نام شهید و شهادت است، همگان شرکت می‌کنند؛ زیرا شهید متعلق به همه است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، همچنین با اشاره به آیات و نشانه‌های تسلی‌بخش برای خانواده شهدا، به مفاهیمی اشاره کرد که در آن آمده است خانواده‌ها باید بدانند شهدا نزد خداوند زنده و این موجب تسلّی و آرامش برای بازماندگان می‌شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: خداوند میزبان شهدا است و امیدوار است که بازماندگان نیز به میهمانی الهی راه یابند.

