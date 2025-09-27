به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در دیدار با خانواده شهید «مهدی کمالی» از شهدای جنگ تحمیلی دوازدهروزه، اظهار داشت: شهید، شهادت و جهاد مفاهیمی مقدس و ارزشمند هستند که هرچه زمان میگذرد بر قداست و ارزش آنها افزوده میشود. زندگی ما با این مفاهیم عجین شده است، کوچهها، خیابانها، محلهها، ساختمانها و اماکن ما با نام شهید و یاد شهدا پیوند خورده و در سال و هفتهها به مناسبتهای مختلف یاد و نام شهدا گرامی داشته میشود.
همه ما مدیون صبر خانوادهها شهدا هستیم
وی با تبیین منزلت شهادت در آموزههای دینی و اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین (ع)، تصریح کرد: وقتی مقام شهادت نصیب انسان میشود، شهید «کارنامه قبولی» در امتحان الهی میگیرد و فرشتگان به استقبال او میآیند، اما درعینحال حزن و اندوه دوری برای خانوادهها باقی میماند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تأکید کرد: شهید از منزلتش راضی و خشنود است و اگر بازگشتی بخواهد، بازگشت برای ماندن در دنیا نیست؛ بلکه برای ادامه جهاد و کسب مراتب بالاتر است.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره بهسختی و غم دوریِ خانوادههای شهدا، گفت: این غم طبیعی است؛ اما اگر خانوادهها بدانند شهید از وضعیت خود خشنود است و خواهان رفتن بهسوی مراتبی بالاتر است، تا حدی دلها آرام میگیرد.
وی افزود: خداوند برای صبر و شکیبایی خانوادههای شهدا ثواب عظیمی قرار داده و همه ما مدیون صبر این خانوادهها هستیم.
ملت ایران در مسیر بیعت با ولایتفقیه ثابتقدم مانده است
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به فشارها و تحریمهای اقتصادی و سیاستهای استکباری گفت: این فشارها آزمونی برای ملت بوده و ملت ایران باتحمل و ایستادگی نشان داده که در مسیر بیعت با ولایتفقیه ثابتقدم مانده است.
حجتالاسلام شاهرخی، اضافه کرد: ثمره صبر خانوادههای شهدا و پایداری ملت در حرکتهای حمایتی از مظلومان نمایان است و بهعنوان نمونه به حرکت کشتیها به سمت غزه اشاره کرد و گفت راه شهدا زنده و پررهرو است.
وی با بیان اینکه خانواده شهدا باید از اینکه راه شهیدانشان پررهرو است خوشحال باشند، از تشییعهای عمومی و یادوارهها بهعنوان مصادیق تعلق و ارادت عمومی به شهدا یادکرد و اشاره کرد که هر جا نام شهید و شهادت است، همگان شرکت میکنند؛ زیرا شهید متعلق به همه است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، همچنین با اشاره به آیات و نشانههای تسلیبخش برای خانواده شهدا، به مفاهیمی اشاره کرد که در آن آمده است خانوادهها باید بدانند شهدا نزد خداوند زنده و این موجب تسلّی و آرامش برای بازماندگان میشود.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: خداوند میزبان شهدا است و امیدوار است که بازماندگان نیز به میهمانی الهی راه یابند.
نظر شما