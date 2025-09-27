به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در دیدار با مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت لرستان با اشاره به اهمیت ثبت و ضبط رویدادهای دفاع مقدس اظهار داشت: در همان زمان جنگ و عملیات، حداقلی از این رویدادها فیلم‌برداری و ثبت شد، اما بخش زیادی انجام نشد و ما با کمبود مستندات مواجه هستیم. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باید بتواند با استفاده از شیوه‌های متنوع و هنر فاخر، هم آنچه ثبت شده را منتقل کند و هم وقایعی که ثبت نشده‌اند، با تأثیرگذاری مناسب ارائه شوند.

اهمیت نمایش مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها

وی ادامه داد: گاهی محدودیت‌ها و محرمانه اعلام‌کردن برخی مستندات یا سخت‌گیری‌ها در اعزام‌ها و عملیات، باعث می‌شود که نیروهای مسلح حاضر نباشند این آثار را در اختیار موزه‌ها قرار دهند. باید این آثار دسته‌بندی شوند و انتقال آن‌ها متوقف نشود، زیرا تأثیر آن در انتقال پیام مقاومت و همبستگی ملی بسیار مهم است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اهمیت نمایش مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها گفت: تحریم‌هایی که علیه ملت ایران اعمال شده، به‌ویژه از سوی آمریکا، نشان می‌دهد که ملت ما باایمان، توکل به خدا و تبعیت از ولایت می‌تواند مقابل زورگویان عالم بایستد. این مقاومت باید در موزه‌ها و غرفه‌های دفاع مقدس به نمایش گذاشته شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: فرزندان لرستان در جبهه‌های نور علیه ظلمت حضور داشتند؛ از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و عشایر، و خانواده‌هایشان نیز پشتیبان آن‌ها بودند. این اقدامات باید در موزه دفاع مقدس به نمایش گذاشته شود و از تجارب سایر موزه‌ها استفاده شود تا بومی‌سازی و ارائه با تنوع و هنر تأثیرگذار محقق شود.

لزوم استمرار فعالیت‌های موزه و ثبت تاریخ دفاع مقدس

وی با اشاره به دستاوردهای کنگره اول و همایش‌ها و گرامیداشت‌های دفاع مقدس، گفت: سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با مردم استان لرستان، بسیار ارزشمند و شیوا بود و ما باید محتوا و پیام آن‌ها را به نسل‌های امروز منتقل کنیم. جلساتی با فرماندهان نیروهای مسلح استان برای پیگیری بیشتر و ارتقای محتوای موزه ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان از تلاش‌های سرهنگ رشیدی و آقای ناصرپور قدردانی کرد و افزود: حرکت موزه دفاع مقدس، قطاری در حال حرکت است و همه باید کمک کنیم که شتابان ادامه پیدا کند، کیفیت و کمیت کارافزایش یابد و محیط موزه به شکلی شایسته و مقدس نگهداری شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر حفظ محیط معنوی و مراقبت از موزه، گفت: افرادی که سنخیتی با محیط موزه ندارند، نباید حضور داشته باشند و محیط موزه باید پالایش و حفظ شود. ایجاد راه دسترسی مناسب و مدیریت حضور بازدیدکنندگان، به‌خصوص جوانان علاقه‌مند به آثار شهدا، ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت نسل جوان، بیان داشت: یکی از مشکلات سازمان‌ها و ادارات، بسته‌بودن راه‌ها به روی جوانان است. اگر موزه بتواند از تخصص و توانایی جوانان استفاده کند، شتاب رسیدن به اهداف خود را افزایش خواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اهمیت استمرار فعالیت‌های موزه و ثبت تاریخ دفاع مقدس، گفت: کاری که انجام می‌دهید، کاری پر اجر و ثواب است و همانند انتقال پیام حرکت امام حسین (ع) اهمیت دارد. این تلاش‌ها، معامله‌ای با خداوند است و کسانی که بدون تظاهر و خودنمایی در این مسیر فعالیت می‌کنند، از برکات معنوی آن بهره‌مند خواهند شد.