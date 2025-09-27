  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

ابراز خرسندی بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال زنان استقلال از حضور در ایران

ابراز خرسندی بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال زنان استقلال از حضور در ایران

بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال زنان استقلال در پیامی ویدیویی احساسات خود را از حضور در ایران و استقلال بیان کرد و گفت که بابت این حضور بسیار هیجان‌زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم استقلال از تیم های شرکت کننده در فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان است. این تیم برای حضور در این فصل از مسابقات بازیکنی آمریکایی به نام «چیا ریل ویتسیت» جذب کرده است.

این بازیکن در پیامی ویدیویی، نسبت به حضور در ترکیب تیم بسکتبال زنان استقلال ابراز خرسندی کرده است.

«چیا ریل ویتسیت» در این پیام ویدیویی اینچنین گفته است:

«سلام، اسم من چیا ریل ویتسیت است، خیلی هیجان زده و مفتخرم که بخشی از استقلالم، بی صبرانه منتظرم هم تیمی هایم، کارکنان و طرفداران را ببینم و انرژی کلی ایران را تجربه کنم و با آنها آشنا شوم. از همین الان هم حس خیلی خوبی دارم و خیلی هیجان دارم که سریع وارد کار شوم و از همه مهتر، خیلی هیجان دارم که همه تلاشم را برای برنده شدن، داشته باشم. ممنونم.»

کد خبر 6603645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها