ابراز خرسندی بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال زنان استقلال از حضور در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم استقلال از تیم های شرکت کننده در فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان است. این تیم برای حضور در این فصل از مسابقات بازیکنی آمریکایی به نام «چیا ریل ویتسیت» جذب کرده است.

این بازیکن در پیامی ویدیویی، نسبت به حضور در ترکیب تیم بسکتبال زنان استقلال ابراز خرسندی کرده است.

«چیا ریل ویتسیت» در این پیام ویدیویی اینچنین گفته است:

«سلام، اسم من چیا ریل ویتسیت است، خیلی هیجان زده و مفتخرم که بخشی از استقلالم، بی صبرانه منتظرم هم تیمی هایم، کارکنان و طرفداران را ببینم و انرژی کلی ایران را تجربه کنم و با آنها آشنا شوم. از همین الان هم حس خیلی خوبی دارم و خیلی هیجان دارم که سریع وارد کار شوم و از همه مهتر، خیلی هیجان دارم که همه تلاشم را برای برنده شدن، داشته باشم. ممنونم.»