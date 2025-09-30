  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال زنان استقلال امضا شد

دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال زنان استقلال با حضور در محل باشگاه، قرارداد خود با این تیم را منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، دو بازیکن آمریکایی که پیش‌تر حضورشان در جمع دختران آبی قطعی شده بود، امروز برای امضای قرارداد رسمی و ثبت تصاویر یادگاری با سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به ساختمان این باشگاه مراجعه کردند.

در این دیدار، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به این بازیکنان، برای آن‌ها در ایران و تیم بسکتبال استقلال آرزوی موفقیت کرد و گفت: انتظار ما این است که تیم بهترین نتایج را کسب کند و در نهایت زحمات مجموعه باشگاه و اعضای تیم به قهرمانی و خوشحالی هواداران استقلال منجر شود.

«سابریا دین» و «رائل ویتست» نیز ضمن قدردانی از تاجرنیا و مدیران تیم بسکتبال بانوان استقلال، از استقبال گرم باشگاه ابراز رضایت کردند و تأکید داشتند که تمام تلاش خود را برای موفقیت و قهرمانی با استقلال به کار خواهند بست.

