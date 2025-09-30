قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال زنان استقلال امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، دو بازیکن آمریکایی که پیش‌تر حضورشان در جمع دختران آبی قطعی شده بود، امروز برای امضای قرارداد رسمی و ثبت تصاویر یادگاری با سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به ساختمان این باشگاه مراجعه کردند.

در این دیدار، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به این بازیکنان، برای آن‌ها در ایران و تیم بسکتبال استقلال آرزوی موفقیت کرد و گفت: انتظار ما این است که تیم بهترین نتایج را کسب کند و در نهایت زحمات مجموعه باشگاه و اعضای تیم به قهرمانی و خوشحالی هواداران استقلال منجر شود.

«سابریا دین» و «رائل ویتست» نیز ضمن قدردانی از تاجرنیا و مدیران تیم بسکتبال بانوان استقلال، از استقبال گرم باشگاه ابراز رضایت کردند و تأکید داشتند که تمام تلاش خود را برای موفقیت و قهرمانی با استقلال به کار خواهند بست.