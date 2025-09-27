به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی اساتید و فعالان حوزه جمعیت، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، بانکی‌پور، دکتر محمدبیگی، دکتر منصوری، کتابچی، جباری، محمودی، گودرزی، موسوی، شفیعی، حسنلو، حاجی کاظم، محزون، مروتی، زینانلو، حیدری و قاسمی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این نشست گفت: «این جلسه ارزشمند و قابل توصیف نیست؛ چرا که شما عزیزان با محبت و اهتمام، به یک وظیفه جدی، ذاتی و فوق‌العاده مهم توجه دارید. حضور و همت شما کمک می‌کند تا این موضوع خطیر در میان سایر مسائل کمرنگ نشود و ما بتوانیم بهتر به این وظیفه الهی قیام کنیم.»

وی با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت تنها یک بحث اداری نیست، افزود: «این مسئله با مردم پیوند دارد و ما وظیفه ویژه‌ای داریم. امروز خوشبختانه سطح درک و توجه در شبکه ائمه جمعه نسبت به گذشته بسیار ارتقا یافته و بسیاری از ائمه جمعه در استان‌ها به‌طور جدی وارد این میدان شده‌اند».

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با اشاره به تجربه‌های موفق برخی ائمه جمعه اظهار داشت: «برای نمونه امام جمعه یکی از شهرهای کوچک کشور، پس از بررسی وضعیت منطقه، با تک‌تک خانواده‌های تک‌فرزند گفت‌وگو کرده و نتیجه آن تغییر محسوس در نگرش مردم بوده است. این نوع اقدامات، برخلاف سخنرانی‌های کلی، اثرگذاری واقعی دارد و نشان‌دهنده روشن شدن چراغ این دغدغه در دل افراد است».

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: «باید از این ظرفیت‌ها حمایت و راهنمایی لازم را ارائه کنیم تا همه امکانات محلی و ملی در مسیر تحقق اهداف جمعیتی به کار گرفته شود. لازم است فعالان جمعیتی شبکه ائمه جمعه در قالب جلسات منظم به جمع‌بندی و طراحی نقشه راه بپردازند».

وی در پایان پیشنهاد داد: «یک مرکز یا دبیرخانه دائمی رویداد جوان سازی ایران «رجا»؛ در نهاد امامت جمعه برای پیگیری مستمر مسئله جمعیت تشکیل شود تا ضمن برخورداری از حضور اساتید و اهل فن و پیگیری مستمر مسئله جمعیت، بتواند جلسات منظم با دستور کار مشخص برگزار کرده و خروجی‌های آن در سراسر شبکه ائمه جمعه به کار گرفته شود.»

در این جلسه هم‌اندیشی و هم افزایی فعالان حوزه جمعیت، موضوعاتی همچون چالش‌ها و موانع جوان‌سازی جمعیت کشور، راهکارهای افزایش نرخ موالید، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، تجربه‌های موفق داخلی، نقش شبکه امامت جمعه در تسهیل‌گری و هم‌افزایی و نیز زمینه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در پایان از زحمات دکتر صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس به‌عنوان یکی از فعالان شاخص این عرصه تقدیر شد.