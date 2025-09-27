به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی دهقان صبح شنبه در جلسه هماهنگی و بررسی راهکارهای تحقق سیاستهای جوانی جمعیت و پیشگیری از سقط عمدی جنین، که در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد، در سخنانی با اشاره به روند کاهش نرخ رشد جمعیت و پیامدهای آن برای آینده کشور، اظهار کرد: امروز موضوع جمعیت یکی از مهمترین مسائل راهبردی کشور است و در صورتی که تدابیر جدی و اقدامات عملی در این زمینه اتخاذ نشود، در آینده با بحرانهای جبرانناپذیری در حوزه نیروی انسانی، اقتصاد و حتی فرهنگ روبهرو خواهیم شد.
وی افزود: همه ظرفیتها اعم از ظرفیتهای فرهنگی، دینی، آموزشی، رسانهای و حتی ظرفیت مردمی باید به کار گرفته شوند تا بتوانیم فرهنگ فرزندآوری و تشکیل خانواده را در جامعه نهادینه کنیم.
وی تصریح کرد: این مسأله صرفاً یک موضوع پزشکی یا بهداشتی نیست، بلکه مستلزم کار عمیق فرهنگی و اجتماعی است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه با تأکید بر ضرورت مقابله با القائات منفی نسبت به فرزندآوری در فضای مجازی و رسانههای بیگانه، اظهار کرد: متأسفانه برخی جریانها در تلاش هستند تا با ترویج سبک زندگی فردگرایانه، مسئله ازدواج و فرزندآوری را کماهمیت جلوه دهند و ما وظیفه داریم در برابر این جریانها ایستادگی فرهنگی کنیم.
در ادامه جلسه، نمایندگان شبکه بهداشت و درمان نیز با ارائه آماری از وضعیت جمعیت، نرخ باروری و موارد ثبتشده سقط عمدی جنین در سطح شهرستان، به بیان چالشها و موانع موجود در مسیر ارتقای نرخ جمعیت پرداختند و خواستار حمایت و همافزایی بیشتر دستگاههای فرهنگی و مذهبی در این زمینه شدند.
همچنین در این نشست پیشنهادهایی از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه زوجهای جوان، ارتقای آگاهی عمومی از خطرات سقط جنین، ترویج آموزههای دینی پیرامون جایگاه خانواده و فرزند، استفاده از ظرفیت مساجد و روحانیون در تبیین اهداف سیاستهای جمعیتی، و همکاری بین بخشی برای اجرای برنامههای تشویقی در سطح مدارس و دانشگاهها مطرح شد.
در پایان جلسه، مقرر شد کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان ادارات فرهنگی، بهداشتی و اجتماعی برای پیگیری مصوبات جلسه و تدوین نقشه راه شهرستان در حوزه جوانی جمعیت تشکیل شود.
