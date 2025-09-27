  1. استانها
  2. مازندران
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

فرماندار ساری: محور ساری - تاکام نیازمند تکمیل است

ساری - فرماندار ساری، تکمیل محور ساری – تاکام را در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی جاده‌ای کوثر خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات پروژه راه ساری - تاکام با اشاره به اهمیت ویژه محور ساری – تاکام در شبکه حمل‌ونقل استان گفت: این پروژه یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان است که مطالبه جدی مردم نیز به شمار می‌آید.

وی گفت: تکمیل آن نه تنها به کاهش بار ترافیکی کمک می‌کند، بلکه ایمنی جاده‌ای را افزایش داده و سطح خدمات‌رسانی به شهروندان را ارتقا می‌دهد.

وی افزود: با همکاری و همدلی دستگاه‌های مختلف و همچنین مدیریت منابع و برنامه‌ریزی دقیق، امکان تکمیل این پروژه در زمان تعیین‌شده وجود دارد. مسائل مهمی مانند تملک اراضی، جابه‌جایی تأسیسات و تأمین اعتبارات با پیگیری مستمر فرمانداری در اولویت قرار دارد و هیچ مانعی نباید در روند پیشرفت کار ایجاد شود.

فرماندار ساری همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی اخیر از پیشرفت پروژه اظهار داشت: بخش زیادی از پروژه به مراحل پیشرفته رسیده است. از این پس نظارت بیشتر و پیگیری جدی‌تر بر روند کار اعمال خواهد شد و همه دستگاه‌ها موظف‌اند با سرعت و دقت بیشتر، وظایف خود را انجام دهند تا مردم هرچه سریع‌تر از مزایای این مسیر بهره‌مند شوند.

