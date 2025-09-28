رقابت نزدیک مدعیان قهرمانی در قدیمی ترین لیگ تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های اول اول از سی و یکمین دوره رقابت‌های تکواندو لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور - جام نقش جهان- گرامیداشت علی اصغر حسینی مهران- شهید شاخص ورزش کشور بعد از دو روز رقابت تیم های مدعی با صدرنشنی «لایف استار» به پایان رسید.

این تیم با کسب ۱۵۴ امتیاز خانه نخست جدول را به خود اختصاص داد و نیروی زمینی ارتش هم با ۱۴۸ امتیاز در خانه دوم قرار گرفت. تیم «زنده یاد بابادی» هم با ۱۱۳ امتیاز جای سوم سوم ایستاد. تیم های ستاره ساز با ۶۴ و مناطق نفت خیز جنوب با ۴۹ امتیاز در مکان های بعدی جدول قرار گرفتند.

اما در پایان هفته نخست، امید رحیمی از لایف استار و سینا رفتا از ستاره ساز به عنوان بهترین تکواندوکار، محمد مهربان از ستاره ساز به عنوان بهترین مربی، حسین سلیمانی از قم، محمود قاسمی از گیلان، کاوه منصوری از کردستان و سردار اکبرآبادی از آذربایجان شرقی به عنوان بهترین داور و مهدی هامونی از ستاره ساز گیلان به عنوان بهترین سرپرست انتخاب و معرفی شدند.

نتایج اوزان مختلف:

در وزن ۵۴- کیلوگرم امید رحیمی از میهن روی سکوی نخست ایستاد. آرین آرش از نیروی زمینی دوم شد. ابوالفضل طلوعی از تیم زنده یاد بابادی و محمد شایان (بازیکن آزاد) هم روی سکوی سوم ایستادند.

نفرات برتر اوزان فرد

در وزن ۵۸- کیلوگرم سینا رستاد از ستاره ساز مدال طلا کسب کرد. محمد طاها زمردی فر از تیم «زنده یاد بابادی» به نشان نقره دست یافت و مدال برنز بهم به صورت مشترک به محمد طاها آذرپیرا و امیر محمد مبارکی از نیروی زمینی ارتش تعلق گرفت.

سینا رستاد از ستاره ساز در مبارزه پایانی وزن ۶۳- کیلوگرم برابر محمد طاها زمردی فرد از تیم «زنده یاد بابادی» صاحب برتری شد و طلا گرفت. زمردی نشان نقره را از آن خود کرد و مدال برنز مشترک هم به محمد طاها آذرپیرا و امیرمحمد مبارکی از نیروی زمینی تعلق گرفت.

فرنود نیری و سید آرین خیری هر دو از نیروی زمینی ارتش با برتری مقابل همه رقبا رای دیدار نهایی وزن ۶۸- کیلوگرم شدند که نیری طلا گرفت و خیری به نشان نقره دست یافت. ایمان مجیدی سرشت از تیم «زنده یاد بابادی» و ایمان حاجی زاده از لایف استار هم برنز گرفتند.

مبارزه نهایی وزن ۷۴- کیلوگرم را مهدی بیات از میهن و محمدرضا میرزایی از نیروی زمینی برگزار کردند و در نهایت این بیات بود که پیروز شد و طلا گرفت. میرزایی نقره گرفت و مانی جمشیدپور از ستاره ساز و مهدی کاووسی از میهن هم برنز گرفتند.

دیدار نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم شاهد حضور امیر حسین اسماعیلی و صدرا مقدمی از تیم «زنده یاد بابادی» بود که اسماعیلی طلا گرفت و مقدمی به نشان نقره دست یافت. مدال برنز هم به مهدی عسگری و ابوالفضل خلجی از لاف استار رسید.

نفرات برتر اوزان زوج

در وزن ۸۷- کیلوگرم محمد علیزاده از میهن در مبارزه نهایی امیر رضا رحمانی زاده از نیروی زمینی ارتش را شکست داد و طلا گرفت. رحمانی زاده در جای دو ایستاد و مدال برنز مشترک به امیر علی پروینی از نیروی زمینی و امیر علی محمدی از مناطق نفت خیز تعلق گرفت.

محمد رضا محبی تکواندوکار تیم «زنده یاد بابادی» در مبارزه نهایی ۸۷+ کیلوگرم برابر محمد حسام حامدی (بازیکن آزاد) پیروز شد و طلا گرفت. حامدی به نشان نقره دست یافت و مدال برنز مشترک هم به کریم سام دلیری از نیروی زمینی ارتش و پرهام خاوری از تیم «زنده یاد بابادی» تعلق گرفت.