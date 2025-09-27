وصول ۹۷ درصد مطالبات گندمکاران استان سمنان؛ وعده پرداخت سریع باقیمانده

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی غروب شنبه در بازدید از سیلو سمنان با بیان اینکه ۹۷ درصد طلب گندم کاران استان سمنان پرداخت شده است، ابراز داشت: این شامل ۱۲ هزار و ۸۱ میلیارد ریال می‌شود.

وی با بیان اینکه سه درصد از پرداخت طلب گندم کاران استان باقی مانده است، افزود: به زودی این میزان نیز پرداخت خواهد شد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه بالاترین میزان خرید تضمینی گندم به شهرستان میامی مربوط می‌شود، ابراز داشت: این خرید ۲۵ شامل هزار تن گندم است.

تحصیلی بابیان اینکه ۳۲ مرکز خرید تضمینی گندم در استان فعال است، تصریح کرد: در این مراکز بیش از ۶۰ هزار تن گندم خریداری شده است.

وی با بیان اینکه گندم غرب استان تا دامغان کیفیت متوسطی دارد، افزود: گندم میامی و شاهرود از نظر کیفیت مرغوب و با استان‌های گلستان و خوزستان برابر است.