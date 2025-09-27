  1. استانها
  2. سمنان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۸

فرماندار شاهرود: برنامه ویژه توسعه روستاها در دستور کار قرار گرفت

فرماندار شاهرود: برنامه ویژه توسعه روستاها در دستور کار قرار گرفت

شاهرود- فرماندار شاهرود از تدوین برنامه‌ای ویژه و اولویت‌دار با هدف تسریع در روند توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در روستاهای این شهرستان خبر داد و بر عزم جدی برای تحقق این مهم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه شنبه در جلسه مشکلات بخش‌های بسطام، مرکزی و بی ارجمند شهرستان شاهرود با حضور بخشداران و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی و بسطام اعلام کرد: یکی از برنامه‌های اولویت دار فرمانداری بررسی و پیگیری مشکلات بخش‌های شهرستان شاهرود با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: تلاش شده تا مشکلات مردم در بخش‌های مرکزی، بسطام و بی ارجمند را رفع و در راستای رضایتمندی و خدمت بهینه گام برداریم‌.

فرماندار شاهرود با تأکید بر اینکه در حوزه‌های ساخت مسکن‌های روستایی، آب، کشاورزی و… سعی خواهیم کرد مشکلات مردم را با تدبیر تسهیل کنیم، ابراز کرد: تحقق عدالت اجتماعی با خدمت به روستاییان و برخورداری آحاد مردم جامعه از مواهب نظام محقق می‌شود.

کد خبر 6603968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها