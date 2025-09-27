به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج وزیارت اعلام کرد: ثبت نام عمره دانشگاهیان طی هفته آینده آغاز و از سوی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اطلاع رسانی خواهد شد.

قرار است امسال بعد از نام نویسی و قرعه کشی حدود ۸ هزار نفر از دانشگاهیان شامل اساتید و دانشجویان به سفر زیارتی عمره مفرده مشرف شوند.

تعداد اعزام دانشگاهیان در سال گذشته حدود ۴ هزار نفر بود که این افراد از میان ۱۵۰ هزار نفر از متقاضیان بعد از قرعه کشی انتخاب شده و اعزام گردیدند.

این تعداد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و متقاضیان می‌توانند بعد از فراخوان در سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند و از چگونگی اعزام‌ها در ماه‌های آبان و آذر مطلع شوند.