به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنی عامریان شامگاه شنبه در دیدار با ستاد برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهمیت فعالیت‌های قرآنی در استان کردستان اظهار کرد: با همکاری شبکه‌های سراسری، پوشش ویژه‌ای از برنامه‌ها و مسابقات قرآنی استان در بخش‌های مختلف خبری و مستندهای قرآنی ارائه خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر اخبار، برنامه‌های مستند و پیش‌ساخته در زمینه قرآن نیز از شبکه‌های سراسری پخش می‌شود تا مخاطبان بیشتری با فعالیت‌های قرآنی استان آشنا شوند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان در ادامه تصریح کرد: در دو تا سه سال اخیر، استان کردستان موفق به کسب رتبه نخست در مسابقات قرآن ماه رمضان شده است و هر ساله مورد تقدیر و تشویق قرار می‌گیرد. این دستاوردها نشانه تلاش و نظم فعالان قرآنی استان است.

بنی عامریان همچنین با اشاره به اهمیت تداوم معرفی ظرفیت‌های قرآنی استان گفت: در فواصل زمانی که پخش زنده برنامه‌ها امکان‌پذیر نباشد، معرفی نوجوانان مستعد و فعالیت‌های قرآنی استان از طریق شبکه قرآن و سایر شبکه‌های سراسری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف ما این است که کردستان به شکل ویژه در سطح ملی شناخته شود و جایگاه خود را در عرصه فعالیت‌های قرآنی حفظ و ارتقا دهد.

وی در پایان از همکاری مسئولان استانی و کشوری قدردانی کرد و گفت: این فرصت مغتنم است تا چهره‌های قرآنی و مذهبی استان کردستان به کشور معرفی شوند و این استان جایگاه خود را در این حوزه حفظ کند.