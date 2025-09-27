پورذهبی: کردستان به عنوان قطب فرهنگی و قرآنی کشور و جهان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر شنبه در دیدار با ستاد برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم، بر لزوم معرفی ظرفیت‌های قرآنی استان به کشور و جهان تأکید کرد و افزود: کردستان از جمله استان‌هایی است که ظرفیت‌های بالای قرآنی و مذهبی دارد و باید این توانمندی‌ها به درستی به جامعه معرفی شود.

وی به لزوم همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در برگزاری هرچه بهتر این رویداد فرهنگی اشاره کرد و گفت: کیفیت برنامه‌ها باید در اولویت قرار گیرد و هیچ‌گاه نباید فدای کمیت شود.

وی تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های ضعیف نه تنها تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت بلکه فرصت‌های ارزشمند معرفی استان را نیز از دست می‌دهیم.

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین به اهمیت فضای فرهنگی و میزبانی استان کردستان در ایام برگزاری مسابقات اشاره کرد و افزود: کردستان از نظر فرهنگی بسیار غنی است. با تلاش همگانی و همت مسئولان، فضای شهری استان نیز باید نشاط‌آور و مهمان‌نواز باشد تا مهمانان از فضایی غنی و پر از معارف قرآنی بهره‌مند شوند.

وی در ادامه سخنان خود، به شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی اشاره کرد و گفت: این امامزاده گرانقدر، همواره نمونه‌ای از ایمان و اعتقاد به اهل بیت بوده و باید این آموزه‌های ارزشمند در تمامی برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و قرآنی مد نظر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه خانواده‌ها و قاریان برجسته در این استان حضور دارند، گفت: شناسایی و معرفی این استعدادها به سراسر کشور و جهان اهمیت ویژه‌ای دارد. کردستان می‌تواند به عنوان یک قطب قرآنی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

حجت‌الاسلام پورذهبی در پایان تأکید کرد: امید است با همت تمامی دست‌اندرکاران، مسابقات قرآنی کردستان به عنوان یک نمونه موفق در سطح کشور مطرح شود و این استان به عنوان قطب فرهنگی و قرآنی شناخته شود.