  1. استانها
  2. سمنان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹

اجرای طرح ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا در شاهرود

اجرای طرح ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا در شاهرود

شاهرود- رئیس بنیاد شهید شاهرود از طرح ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا در این شهرستان خبر داد.

علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ساماندهی گلزارهای شهدای شاهرود بیان کرد: یکی از رسالت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، توسعه، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت است، که با امر بهسازی و مرمت گلزارهای مطهر شهدا، می‌توان در اشاعه این فرهنگ، گام برداشت.

وی افزود: طرح ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا، تلفیقی از یک کار فرهنگی و عمرانی است و اساس این طرح، فرهنگ، اعتقاد، باورهای دینی، که اوج آن شهادت است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهرود اعلام کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این طرح، بر طرف کردن معایب، با حفظ مزایای آن بود، بنابراین با سرلوحه قرار دادن بیانات معظم له، آیین نامه و بخشنامه‌ای جامع، با هدف رضایتمندی جامعه هدف (خانواده‌های معظم شهدا) تهیه و چارچوب کار آماده شد.

احمدی ابراز کرد: نگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای این طرح، میراثی معنوی و مرمتی است، زیرا بر این باور هستیم، حفظ گلزارهای مطهر شهدا، برای نسل‌های آینده، با در نظر گرفتن فضای حاکم بر آن، یک ضرورت است.

کد خبر 6606398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها