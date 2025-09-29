اجرای طرح ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا در شاهرود

علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ساماندهی گلزارهای شهدای شاهرود بیان کرد: یکی از رسالت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، توسعه، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت است، که با امر بهسازی و مرمت گلزارهای مطهر شهدا، می‌توان در اشاعه این فرهنگ، گام برداشت.

وی افزود: طرح ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا، تلفیقی از یک کار فرهنگی و عمرانی است و اساس این طرح، فرهنگ، اعتقاد، باورهای دینی، که اوج آن شهادت است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهرود اعلام کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این طرح، بر طرف کردن معایب، با حفظ مزایای آن بود، بنابراین با سرلوحه قرار دادن بیانات معظم له، آیین نامه و بخشنامه‌ای جامع، با هدف رضایتمندی جامعه هدف (خانواده‌های معظم شهدا) تهیه و چارچوب کار آماده شد.

احمدی ابراز کرد: نگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای این طرح، میراثی معنوی و مرمتی است، زیرا بر این باور هستیم، حفظ گلزارهای مطهر شهدا، برای نسل‌های آینده، با در نظر گرفتن فضای حاکم بر آن، یک ضرورت است.