به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون حفاری سمنان در محل فرمانداری شهرستان، از افتتاح پل روستای خیرآباد تا دهه فجر خبر داد و با اشاره به اهمیت محور روستای علاء، بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از این پل تأکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده درباره پل خیرآباد گفت: تکمیل پل روستا یکی از دغدغه‌های اصلی ماست که با بازدیدهای میدانی متعدد و پیگیری‌های مستمر، ان‌شاءالله تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.

فرماندار سمنان همچنین درباره پل روستای علاء اظهار داشت: این محور یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

صمیمیان در ادامه با تأکید بر اجرای فیبر نوری در شهرستان افزود: همکاری دستگاه‌های متولی در این زمینه ضروری است و باید همه ظرفیت‌ها برای تسریع در اجرای این طرح به کار گرفته شود.

فرماندار سمنان همچنین خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمرانی از جمله پل‌های خیرآباد و علاء، نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی و توسعه ارتباطی شهرستان دارند و تحقق آن‌ها گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.