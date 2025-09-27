  1. استانها
  2. سمنان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۸

فرماندار سمنان: پل خیرآباد تا دهه فجر افتتاح می‌شود

سمنان- فرماندار سمنان از افتتاح پل روستای خیرآباد تا دهه فجر خبر داد و بر تسریع در بهره‌برداری از پل علاء به عنوان محوری مهم ارتباطی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون حفاری سمنان در محل فرمانداری شهرستان، از افتتاح پل روستای خیرآباد تا دهه فجر خبر داد و با اشاره به اهمیت محور روستای علاء، بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از این پل تأکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده درباره پل خیرآباد گفت: تکمیل پل روستا یکی از دغدغه‌های اصلی ماست که با بازدیدهای میدانی متعدد و پیگیری‌های مستمر، ان‌شاءالله تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.

فرماندار سمنان همچنین درباره پل روستای علاء اظهار داشت: این محور یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

صمیمیان در ادامه با تأکید بر اجرای فیبر نوری در شهرستان افزود: همکاری دستگاه‌های متولی در این زمینه ضروری است و باید همه ظرفیت‌ها برای تسریع در اجرای این طرح به کار گرفته شود.

فرماندار سمنان همچنین خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمرانی از جمله پل‌های خیرآباد و علاء، نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی و توسعه ارتباطی شهرستان دارند و تحقق آن‌ها گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

