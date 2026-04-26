  1. استانها
  2. سمنان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

سمنان پایلوت دیتاسنتر کشور شد؛ جانمایی ظرف یک هفته

سمنان- فرماندار سمنان از پیگیری ویژه برای احداث دیتاسنتر (مرکز داده) به‌عنوان پروژه پایلوت در این شهرستان خبر داد و گفت: جانمایی آن ظرف یک هفته نهایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان سمنان در فرمانداری با اشاره به ظرفیت‌های این حوزه اظهار داشت: اداره ارتباطات زیرساخت از ظرفیت بالایی برای ایجاد بسترهای پیشرفت و توسعه در شهرستان برخوردار است و باید از این ظرفیت به‌صورت حداکثری استفاده شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه ارتباطات افزود: در حال حاضر در برخی نقاط از جمله گردنه آهوان و تعدادی از روستاها با مشکلاتی در زمینه آنتن‌دهی و اینترنت مواجه هستیم که رفع این مسائل در دستور کار قرار دارد.

فرماندار سمنان با تأکید بر عدالت ارتباطی گفت: دسترسی یکسان و پایدار به اینترنت در سراسر شهرستان از مطالبات جدی مردم است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تمامی مناطق از خدمات ارتباطی مناسب بهره‌مند شوند.

صمیمیان با اشاره به توسعه شبکه فیبر نوری بیان کرد: پیگیری‌های لازم در حوزه توسعه فیبر نوری در حال انجام است و این موضوع نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی خواهد داشت.

وی به موضوع ایجاد مرکز داده اشاره کرد و افزود: با توجه به پایلوت بودن شهرستان سمنان در این حوزه، موضوع احداث دیتاسنتر به‌صورت ویژه در حال پیگیری است.

فرماندار سمنان در پایان خاطرنشان کرد: جانمایی مرکز داده در شهرستان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت یک هفته، محل نهایی اجرای این پروژه معرفی شود.

کد مطلب 6812174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها