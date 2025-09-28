رونمایی از ۱۳ عنوان کتاب و نمایشنامه دفاع مقدس در استان مرکزی

بابک روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز سال جاری تا کنون حدود ۳۰ عنوان کتاب آماده انتشار شده که تاکنون ۱۵ عنوان آن به چاپ رسیده است.
مدیر دفتر ادبیات و تاریخ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی گفت: علاوه بر نسخههای چاپی، تولید کتاب صوتی نیز در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال جاری، ۲۰ عنوان کتاب صوتی علاوه بر نسخ چاپی آماده انتشار خواهد شد و آثار صوتی از طریق موسسه مسافر سیب در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
روزبه گفت: آیین رونمایی از دو عنوان کتاب «نمایشنامه خفگی» نوشته شهرام سلطانی و «نمایشنامه از مانیل تا دزفول» نوشته ایمان ملکیپور، امروز یکشنبه همزمان با آیین اختتامیه تجلیل از برگزیدگان جشنواره فانوس برگزار میشود.
وی تصریح کرد: این ۲ نمایشنامه که توسط هنرمندان حوزه تئاتر استان مرکزی به رشته تحریر در آمده، در قطع پالتویی و با تیراژ ۵۰۰ جلد توسط انتشارات راهیان آفتاب منتشر شده است و انتشار این آثار بخشی از سیاستهای اداره کل در حوزه ادبیات و تاریخ دفاع مقدس است.
وی با اشاره به برنامههای سال جاری گفت: در سال جاری انتشار حدود ۶۳ عنوان کتاب دفاع مقدس هدفگذاری شده که تمرکز ویژهای بر آثار کودک و نوجوان، رمانها و پژوهشهای مستند داشتهایم و برخی از کتابها به چاپ رسیده و برخی دیگر در مراحل پایانی چاپ هستند که در روز چهارشنبه نیز رونمایی از ۱۱ عنوان کتاب چاپ شده با موضوع نقش حضرت امام (ره) در دوران دفاع مقدس انجام خواهد شد.
وی با بیان مشکلات حوزه چاپ، از جمله گرانی کاغذ، اظهار کرد: با سیاستگذاریهای مناسب و تعامل و همافزایی برخی دستگاههای اجرایی، همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی، توانستیم آثار مستند و با کیفیت را منتشر کنیم که به عنوان نمونه، کتاب مستند نقش بنیاد مسکن در دوران دفاع مقدس آماده و به زودی در یادواره شهدای این نهاد رونمایی خواهد شد.
روزبه با اشاره به اهمیت مشارکت دستگاهها در حوزه چاپ آثار دفاع مقدس گفت: تاکنون بنیاد مسکن و مخابرات استان مرکزی در این راستا مشارکت فعال داشتهاند و انتظار میرود سایر دستگاههای اجرایی نیز برای ارتقای کیفیت و چاپ نهایی آثار، همکاری لازم را داشته باشند.
مدیر دفتر ادبیات و تاریخ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی در خصوص اهمیت ادبیات حوزه دفاع مقدس در آموزش نسل کنونی جامعه گفت: با وجود اینکه برخی محتوای مرتبط با دفاع مقدس در کتابهای درسی تمام مقاطع گنجانده شده، اما کافی نیست و باید به این مهم بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برگزاری جشنوارههای ادبی و فرهنگی مانند بیست و هفتمین مرحله استانی کنگره ملی شعر و جایزه ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس مقاومت یوسف، از اقدامات درحال انجام است که نقش مهمی در آشنایی نسل حاضر با تاریخ کشور دارد.
روزبه ادامه داد: این اقدامات به همراه بازدیدهای دانشآموزان از موزه دفاع مقدس، باعث میشود تا نسل جوان با فداکاریها و ایثار شهدای کشور آشنا شود و اهمیت دفاع مقدس در حافظه تاریخی جامعه تثبیت شود.
مدیر دفتر ادبیات و تاریخ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی گفت: انتشار آثار متنوع، از جمله کتابهای کودک، رمان و کتاب صوتی، به همراه برگزاری جشنوارهها و بازدیدهای آموزشی، زمینهای مناسب برای انتقال ارزشها و تاریخ دفاع مقدس به نسلهای آینده فراهم میکند و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی، به جدیت در تداوم این مسیر پایبند است.
