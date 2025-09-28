به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ تقی تویی، اظهار کرد: گزارش‌هایی از سوی شهروندان بجنوردی مبنی بر سرقت اقلام در زمان توقف و اتراق در تفرجگاه‌ها به پلیس اعلام شد که با انجام اقدامات پلیسی، متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره سرقت، عمدتاً از مسافران، اعتراف کرد. این فرد سابقه‌دار که بیش از ۱۰ فقره سابقه سرقت دارد، در ابتدای فصل تابستان نیز به همین اتهام دستگیر شده و در آن پرونده ۸ فقره سرقت دیگر از وی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی تصریح کرد: از این متهم اموالی شامل گوشی تلفن همراه، مدارک شناسایی و کیف پول نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ تویی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شد.