امام جمعه دشتستان: نماز پرچم سنگر مدرسه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح صبح یکشنبه در جمع دانشآموزان دبیرستان دخترانه شاهد ثارالله برازجان با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، سه مناسبت شروع سال تحصیلی، هفته دفاع مقدس و اقامه نماز جماعت در مدرسه را ستونهای تربیت نسل مؤمن و مقاوم دانست.
وی با بیان اینکه نماز، پرچم سنگر مدرسه است گفت: نماز یعنی اتصال به خدا، آرامش دل، نظم و مسئولیتپذیری. علم بدون ایمان، خطرناک است و ایمان بدون عمل، ناقص. اما وقتی علم و ایمان با هم همراه شوند و نماز ستون زندگی باشد، انسان به قلههای رشد و خدمت میرسد.
مصلح با اشاره به نقش جوانان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت: رزمندگان ما، در سنگر جبهه، با وضو و دعا، با قرآن و قناعت و با علم و شجاعت از خاک و ناموس و ایمان دفاع کردند. امروز شما دانشآموزان عزیز در سنگر مدرسه هستید و باید با علم و ایمان، راه آنان را ادامه دهید.
امام جمعه دشتستان تأکید کرد: دانشآموزان نماز را جدی بگیرند، با نیت الهی درس بخوانند و دلهایشان را با یاد خدا زنده نگه دارند.
این مراسم با حضور گرم مسئولان آموزش و پرورش، معلمان و دانشآموزان برگزار شد و امام جمعه دشتستان از تلاش مدیران و معلمان مدرسه شاهد ثارالله در گسترش فرهنگ نماز تقدیر کرد.
نظر شما