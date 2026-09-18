به گزارش خبرنگار مهر،شیخ ابراهیم مقدسی در نماز جمعه چاه مبارک با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، علم و دانش را از ارزشمندترین نعمت‌های الهی و از جایگاه‌های مهم در اسلام دانست و بر نقش خانواده‌ها و معلمان در حمایت و هدایت دانش‌آموزان تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت چاه‌مبارک، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با موضوع فضیلت و جایگاه علم در اسلام، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: علم موجب خروج انسان از تاریکی جهل می‌شود و ملت‌ها به وسیله دانش می‌توانند روی پای خود بایستند و از وابستگی و استعمار رهایی پیدا کنند.

وی با اشاره به نخستین آیات نازل‌شده بر پیامبر اسلام(ص) و آغاز آن با فرمان «اقرأ»، افزود: علم در اسلام امری ثانوی و بی‌اهمیت نیست، بلکه فراگیری دانش می‌تواند وسیله‌ای برای تقرب به خداوند و خدمت به خود، خانواده و جامعه باشد.

مقدسی همچنین با تأکید بر جایگاه معلمان گفت: معلم تنها انتقال‌دهنده اطلاعات نیست، بلکه در شکل‌گیری شخصیت و آینده دانش‌آموزان نقش مهمی دارد و تشویق و امیدبخشی معلمان می‌تواند مسیر زندگی بسیاری از دانش‌آموزان را تغییر دهد.

امام جمعه اهل سنت چاه‌مبارک در ادامه، خانواده‌ها را نیز در قبال تعلیم و تربیت فرزندان مسئول دانست و بر پیگیری وضعیت تحصیلی، مدیریت زمان، توجه به دوستان و تقویت اعتمادبه‌نفس فرزندان تأکید کرد.

وی در خطبه دوم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، از ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا تجلیل کرد و گفت: دفاع مقدس جلوه‌ای از ایثار، فداکاری، ایمان، وحدت و شجاعت بود و باید ارزش‌های آن به نسل آینده منتقل شود.

مقدسی تأکید کرد: امروز نیز حفظ وحدت، خدمت به مردم، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای ساختن آینده کشور، از وظایفی است که می‌تواند ادامه‌دهنده راه شهدا و مدافعان این سرزمین باشد.