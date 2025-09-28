به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید در جریان بازدید از نمایشگاه الکامپ، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت شرکت‌های داخلی در حوزه فناوری اطلاعات اظهار داشت: الکامپ یکی از نمایشگاه‌های شناخته‌شده کشور است که به بستری بزرگ و توانمند در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شده و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به نقش و کارکرد شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری گفت: ارتقای امنیت سایبری کشور به سطوح بالاتر از وظایف و اهداف این شرکت‌هاست از این‌رو دستاوردهای ارائه شده توسط شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری برای پلیس فتا بسیار ارزشمند است؛ چرا که مردم در این فضا فعالیت می‌کنند و باید محیطی امن داشته باشند.

رئیس پلیس فتا با اشاره به نقش خدمات امنیتی در حوزه بانکداری و اپراتورهای تلفن همراه، اظهار داشت: تبدیل رمز ایستا به رمز پویا یکی از اقدامات مهم در امنیت سایبری بانکداری الکترونیک بوده که در کاهش وقوع جرایم سایبری نقش مؤثری ایفا کرده است.

سردار مجید در بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای سایبری نیز تأکید کرد: رعایت ملاحظات امنیت سایبری و تبعیت از ابلاغیه‌های پلیس فتا، عامل مهمی در پیشگیری از جرائم سایبری و جلوگیری از بروز مشکلات برای کاربران این حوزه است.