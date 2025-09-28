رضایی: سطح لیگ تکواندو بالاست/ برای دو ملی پوش آرزوی موفقیت می کنم

متین رضایی در پایان هفته نخست رقابت های لیگ برتر با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: سطح فنی لیگ برتر مثل همیشه بالا بود و شاهد مسابقات جذاب و نزدیکی بودیم. خوشحالم که توانستم هفته اول را با قدرت شروع کنم و به مقام اول برسم.

وی درباره رقابت های انتخابی تیم ملی و غیبت در مسابقات جهانی و کشورهای اسلامی گفت: واقعاً نمی‌دانم چه بگویم؛ شاید قسمت نبود که در این رقابت‌ها حضور داشته باشم. با این حال ایمان دارم که نمایندگان ایران، مثل حامد اصغری و صادق دهقانی با تمام توان ظاهر می‌شوند و ان‌شاءالله بهترین نتایج را برای کشورمان کسب خواهند کرد.

رضایی که سابقه کسب مدال برنز جوانان جهان را در کارنامه دارد، افزود: دوست داشتم در این دوره هم در ترکیب تیم ملی باشم. برای این هدف برنامه‌ریزی و تلاش زیادی کرده بودم اما محقق نشد. وظیفه من این است که تمریناتم را ادامه بدهم و خودم را ارتقا دهم تا در مسابقات آینده بتوانم خود را به ترکیب تیم ملی رسانده و برای کشورم افتخارآفرینی کنم.

عضو تیم زاگرس جنوبی در پایان گفت: لیگ برتر تکواندو جذابیت های خاص خود را دارد. تمام پتانسیل تکواندو ایران در این مسابقات به میدان می روند و تلاش داریم در این مسابقات سطح بالا عنوان قهرمانی دوره قبل خود را تکرار کنیم.