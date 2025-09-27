افراد نخبه مهاجرت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا چیذری، در حاشیه بازدید از نمایشگاه دارو، افزود: یک آدم عالم ممکن است برود جای دیگری و خدمت کند، اما از نظر من او نخبه نیست. زیرا، آن کسی که فرار کرده است، نخبه نیست.

وی ادامه داد: افراد نخبه به پویایی اقتصادی کشورشان کمک می‌کنند و کسانی که مانده اند و در هر بخش مشغول خدمت هستند. این افراد، ذاتاً نخبه اند و نخبه پروری در ایران، حرف اول را می‌زند.

چیذری گفت: آن کسی که فرار می‌کند، آدم ضعیفی است و فرد نخبه هرگز فرار نمی‌کند. بلکه در سخت‌ترین شرایط، می‌ماند و به کشورش خدمت می‌کند.

وی افزود: افراد نخبه کسانی هستند که در شرایط سخت تحریم‌ها، مانده اند و به پویایی اقتصادی و امنیت کشورمان کمک می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان استان تهران، به حوزه دارو اشاره کرد و گفت: اگر ما امروز وابسته به داروی خارجی بودیم و قرار بود کل نیاز کشورمان را از واردات تأمین کنیم، قطعاً با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم و امنیت سلامت ما تهدید می‌شد.

وی افزود: مخالف واردات داروی برند نیستم و معتقدم برای ایجاد رقابت در داخل کشور، مفید هم هست.

چیذری گفت: شاید از محل تحریم‌ها، در بحث حمل و نقل مواد دارویی، پول و…، با مشکلاتی مواجه باشیم؛ اما آنچه مسلم است اینکه امنیت سلامت ما دچار مشکل نشده است.