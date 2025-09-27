  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

افراد نخبه مهاجرت نمی کنند

افراد نخبه مهاجرت نمی کنند

رئیس هیئت مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان استان تهران، در واکنش به موضوع فرار مغزها، گفت: افراد نخبه هیچ وقت سرزمین خودشان را ترک نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا چیذری، در حاشیه بازدید از نمایشگاه دارو، افزود: یک آدم عالم ممکن است برود جای دیگری و خدمت کند، اما از نظر من او نخبه نیست. زیرا، آن کسی که فرار کرده است، نخبه نیست.

وی ادامه داد: افراد نخبه به پویایی اقتصادی کشورشان کمک می‌کنند و کسانی که مانده اند و در هر بخش مشغول خدمت هستند. این افراد، ذاتاً نخبه اند و نخبه پروری در ایران، حرف اول را می‌زند.

چیذری گفت: آن کسی که فرار می‌کند، آدم ضعیفی است و فرد نخبه هرگز فرار نمی‌کند. بلکه در سخت‌ترین شرایط، می‌ماند و به کشورش خدمت می‌کند.

وی افزود: افراد نخبه کسانی هستند که در شرایط سخت تحریم‌ها، مانده اند و به پویایی اقتصادی و امنیت کشورمان کمک می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان استان تهران، به حوزه دارو اشاره کرد و گفت: اگر ما امروز وابسته به داروی خارجی بودیم و قرار بود کل نیاز کشورمان را از واردات تأمین کنیم، قطعاً با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم و امنیت سلامت ما تهدید می‌شد.

وی افزود: مخالف واردات داروی برند نیستم و معتقدم برای ایجاد رقابت در داخل کشور، مفید هم هست.

چیذری گفت: شاید از محل تحریم‌ها، در بحث حمل و نقل مواد دارویی، پول و…، با مشکلاتی مواجه باشیم؛ اما آنچه مسلم است اینکه امنیت سلامت ما دچار مشکل نشده است.

کد خبر 6603093
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها