دعوت رئیس جهاد دانشگاهی از دانشجویان برای پیوستن به سامانه شهر دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بیبدیل جوانان در مسیر پیشرفت علمی و فرهنگی ایران تأکید و از همه دانشجویان دعوت کرد با پیوستن به سامانه «شهر دانشجو» نقش مؤثری در مسیر نوآوری و پیشرفت کشور ایفا کنند.
متن پیام رئیس جهاددانشگاهی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آغاز سال تحصیلی جدید را به جامعه دانشگاهی، بهویژه دانشجویان عزیز و استادان گرامی تبریک عرض میکنم. طلیعه ماه مهر، در سپهر علم و فرهنگ کشورمان یادآور رویش اندیشهها و عزم دوباره در مسیرِ تعالی علمی و اخلاقی است؛ فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در نقش والای دانشگاه و دانشجو در پیشرفت ایران اسلامی.
جهاددانشگاهی نهادی برخاسته از متن یک نهضت دانشجویی بوده که حیات و پویایی آن در گرو حضور نسل جوان و دانشجویان است. این نهاد زمانی با اتکاء به دانشجویان شکل گرفت و امروز نیز ادامه حیات پیشرو خود را در گرو مشارکت و خلاقیت آنان میداند. از اینرو، بر ماست که درهای جهاد را بیش از پیش به روی جوانان بگشاییم و از ظرفیت بیبدیل آنان در مسیر پیشرفت علمی و فرهنگی ایران بهرهمند شویم.
مهمترین وظیفه ما در جهاددانشگاهی، تربیت صحیح فکری و عملی جوانان است؛ تربیتی که با حب دین، حب وطن، اخلاق اسلامی و روحیه علمی آمیخته و همراه باشد. همانگونه که امام خمینی (ره) تأکید نمودند، تفاوت دانشگاه اسلامی، در تربیت و اخلاق است و این رسالت بزرگ بر عهده ماست تا با پرهیز از تشریفات و ظواهر، فضای رشد، امید و اثرگذاری را برای نسل امروز فراهم آوریم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در روزهای گذشته، تنها راه علاج و پیشرفت کشور، قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی دانستهاند. این رهنمود راهبردی در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و تحقق آن، پیش و بیش از همه بر دوش دانشگاهها، استادان و جوانان فرهیخته نهاده شده است.
در سال تحصیلی جدید، با راهاندازی سامانه «شهر دانشجو» در جهاددانشگاهی، فرصت تازهای برای حضور گستردهتر و فعالتر دانشجویان فراهم شده است. این طرح با هدف بهرهگیری از ایدههای نو و تقویت نقش جوانان طراحی شده و میتواند پلی میان شور دانشجویی و رسالتهای این نهاد باشد که از همه دانشجویان عزیز دعوت میکنم با پیوستن به این مجموعه، سهمی مؤثر در مسیر نوآوری و پیشرفت کشور ایفا کنند.
امیدوارم در سال تحصیلی پیش رو، با همت بلند اساتید و پویایی دانشجویان، شاهد بالندگی روزافزون دانشگاهها و شکوفایی استعدادهای جوان در مسیر تحقق ایران قوی و پیشرفته باشیم.
در پایان، تبریک ویژه خود را نثار دانشجویان و اساتید عزیزِ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهاددانشگاهی میکنم و از خداوند متعال برای همه شما، سالی سرشار از موفقیت، عزت و سربلندی مسئلت دارم.
نظر شما