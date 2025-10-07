«شهر دانشجو» حلقه اتصال دانشجویان با جهاد دانشگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی به مناسبت ۱۵ مهر، سالروز تأسیس سازمان دانشجویان ایران(وابسته به جهاددانشگاهی) پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
بیستوهفت سال پیش، سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی بهعنوان خانه دوم دانشجویان تأسیس شد تا پلی میان دانشگاه و جامعه ایجاد کند و نسلی مؤمن، توانمند و دغدغهمند تربیت نماید. امروز با افتخار به گذشته مینگریم و ایمان داریم آینده این نهاد وابسته به حضور پررنگ دانشجویان است. حضور دانشجو در بدنه جهاددانشگاهی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا و پویایی این نهاد است. اگر درهای جهاد به روی دانشجویان باز نشود، این مجموعه به سازمانی راکد بدل خواهد شد و نقش پیشرو و الگوی خود را از دست خواهد داد.
تجربه سالهای نخست جهاددانشگاهی نشان داد که دانشجویان، با خلاقیت، عدالتخواهی و عدم تعلق به زرق و برق دنیا، موتور محرک فعالیتهای علمی و فرهنگی هستند. متأسفانه بخشی از این سرمایه از دست رفته و اکنون وظیفه ماست تا با طرحهایی چون «شبکه دانشجویی شهر دانشجو» این ظرفیت را دوباره احیا کنیم. این شبکه، بستری است برای گردهمآوردن سرمایههای انسانی دانشگاهها و تبدیل اندیشه به کنش اجتماعی، علمی و فرهنگی.
جهاددانشگاهی نباید از ورود نسل جوان بیم داشته باشد؛ بلکه باید بداند پیوند دوباره با دانشجویان آثار مثبت فراوانی خواهد داشت. مهمترین رسالت ما تربیت صحیح فکری و عملی آنان، تقویت "حب دین" و "حب وطن"، و نشان دادن چهرهای از جهاد بهعنوان مظهر رفتار دینی، انقلابی و فرهنگ ملی است. در دانشگاه اسلامی، آنچه فرق میکند نه علم، که اخلاق و تربیت است.
نسل امروز، دانایی بیشتری نسبت به گذشته دارد و باید با برنامههای هدفمند و پرهیز از تشریفات، فضای مشارکت واقعی برایش فراهم شود. سازمان دانشجویان، با اجرای «شهر دانشجو»، میتواند حلقه اتصال این نسل دانا با رسالتهای علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی باشد و مسیر جذب هوشمندانه استعدادهای جوان را هموار کند.
بیستوهفتمین سالگرد تأسیس سازمان دانشجویان را به اعضای سازمان تبریک میگویم و از همه اعضای جهاددانشگاهی میخواهم با همتی مضاعف، این طرح ملی را به شکوفایی برسانند. آینده ایران وابسته به تلاش امروز جوانانی است که میآموزند، میاندیشند و عمل میکنند؛ و جهاددانشگاهی، همواره خانه دوم آنان باقی خواهد ماند.
نظر شما