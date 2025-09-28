دهمین مرکز «تعالی خانواده» در گلستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد نودهی صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، از افتتاح دهمین مرکز تعالی خانواده استان گلستان در شهر گالیکش خبر داد و اظهار کرد: هدف اصلی از تأسیس این مرکز، ایجاد شبکهای از فعالان مردمی حوزه خانواده و جمعیت و الگوسازی در زمینه تحکیم بنیان خانواده به شیوهای اسلامی و مردمی است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه خانواده در تمدن اسلامی افزود: «نقش بیبدیل خانواده در انتقال فرهنگ و اعتقادات، تأمین سلامت روانی جامعه و شکلگیری خانواده تراز اسلامی، از ارکان اصلی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار میرود.
مسئول مرکز راهبردی تعالی خانواده گلستان گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در تقویت نهاد خانواده، تاکنون نمایندگیهای مختلفی از این مرکز در شهرهای گرگان، علیآباد کتول، فاضلآباد، آزادشهر، کلاله، گنبدکاووس، کردکوی، آققلا و بندرگز تاسیس شده و گالیکش دهمین مرکزی است که به این شبکه می پیوندد.
به گفته وی، در این مراسم حسین آزاده بهعنوان مسئول این مرکز معرفی خواهد شد.
نودهی اظهار کرد: این مرکز دوشنبه ۷ مهرماه در گالیکش با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان و جمعی از مسئولان شهرستانی افتتاح خواهد شد.
