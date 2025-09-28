  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

دهمین مرکز «تعالی خانواده» در گلستان افتتاح می شود

گالیکش-مسئول مرکز راهبردی تعالی خانواده گلستان گفت: دهمین مرکز «تعالی خانواده» استان گلستان در شهر گالیکش با هدف تحکیم بنیان خانواده و جمعیت افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد نودهی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، از افتتاح دهمین مرکز تعالی خانواده استان گلستان در شهر گالیکش خبر داد و اظهار کرد: هدف اصلی از تأسیس این مرکز، ایجاد شبکه‌ای از فعالان مردمی حوزه خانواده و جمعیت و الگوسازی در زمینه تحکیم بنیان خانواده به شیوه‌ای اسلامی و مردمی است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خانواده در تمدن اسلامی افزود: «نقش بی‌بدیل خانواده در انتقال فرهنگ و اعتقادات، تأمین سلامت روانی جامعه و شکل‌گیری خانواده تراز اسلامی، از ارکان اصلی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود.

مسئول مرکز راهبردی تعالی خانواده گلستان گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در تقویت نهاد خانواده، تاکنون نمایندگی‌های مختلفی از این مرکز در شهرهای گرگان، علی‌آباد کتول، فاضل‌آباد، آزادشهر، کلاله، گنبدکاووس، کردکوی، آق‌قلا و بندرگز تاسیس شده و گالیکش دهمین مرکزی است که به این شبکه می پیوندد.

به گفته وی، در این مراسم حسین آزاده به‌عنوان مسئول این مرکز معرفی خواهد شد.

نودهی اظهار کرد: این مرکز دوشنبه ۷ مهرماه در گالیکش با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان و جمعی از مسئولان شهرستانی افتتاح خواهد شد.

