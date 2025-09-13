به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رفیعی شامگاه شنبه در نشست شورای بانوان عضو مرکز راهبری سازمان تبلیغات اسلامی رامسر با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، از طراحی و برنامه‌ریزی دقیق در راستای بازتعریف جایگاه زن در جامعه به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این انقلاب یاد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر نقش مهم زنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، طراحی و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای بازتعریف جایگاه زن در جامعه بود. این امر با تلاش‌های بانوان مؤمن، مومنات و متدین در قالب شوراهای راهبری و هماهنگی در استان‌ها و شهرستان‌ها به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی جایگاه زن را به موقعیت اصلی خود بازگرداند و امروز ما مدیون نگاه دقیق و کارشناسی مبتنی بر مبانی دینی به مسئله زن هستیم. در دوران پیش از انقلاب، نگاه‌های غربی و شرقی به مسئله زن باعث بروز مشکلات بسیاری برای زنان در جامعه شده بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و برکت تفکر امام خمینی (ره)، این نگاه‌ها تغییر کرد و زن به جایگاه اصلی خود در اجتماع و خانواده رسید.

نقش فعال بانوان در تحقق اهداف انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به نقش برجسته بانوان در پیروزی انقلاب و استمرار آن، اظهار داشت: از آنجایی که انقلاب اسلامی با هدف تغییر جایگاه زن در خانواده و اجتماع در راستای تعالیم اسلام ناب شکل گرفت، بانوان نقش مؤثری در این فرآیند داشتند. تلاش‌های این عزیزان قبل و بعد از انقلاب و در دوران‌های مختلف ادامه داشت و امروز نیز در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه هستیم.

وی افزود: طراحی و برنامه‌ریزی‌های دقیق در راستای بازتعریف جایگاه زن در جامعه توسط بانوان مؤمن در شوراهای راهبری و هماهنگی، هم‌اکنون در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها به خوبی در حال اجرا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در خصوص برنامه‌های آینده این سازمان در زمینه توانمندسازی بانوان گفت: برای حرکت رو به جلو و دقیق‌تر در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بانوان، تدوین چارچوب‌های فکری و اصولی بسیار حائز اهمیت است. برگزاری نشست‌ها و آموزش‌های مرتبط با این موضوع در استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله اولویت‌های این برنامه‌هاست.

وی در ادامه بر اهمیت رشد و تعالی فکری بانوان تأکید کرد و افزود: مهمترین مسئله برای حرکت رو به جلو در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بانوان، داشتن یک چارچوب فکری مشخص و اصولی است. در این راستا، برگزاری نشست‌های آموزشی و تبادل نظر میان مدیران و فعالان بانوان در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار حائز اهمیت است.

تبادل نظر و تدوین برنامه‌های کاربردی برای بانوان

حجت‌الاسلام رفیعی اظهار داشت: این نشست‌ها و جلسات آموزشی، مبتنی بر اصول فکری و سند نویسی خواهد بود که در طراحی برنامه‌ها و عملیات‌ها تأثیرگذار خواهد بود. ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بانوان قبل از ورود به میدان، نظام فکری خود را بر اساس مبانی دینی و فکری امامین انقلاب طراحی کنند.

وی همچنین به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان اشاره کرد و گفت: حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نه تنها تأثیرگذار است، بلکه بر اساس نیازها و اقتضائات خاص زنان، این فعالیت‌ها باید با دقت و برنامه‌ریزی خاصی انجام شود.

وی در پایان با اشاره به پشتیبانی‌های تبلیغات اسلامی از برنامه‌های بانوان گفت: ما به عنوان مدیران سازمان تبلیغات اسلامی استان‌ها، همواره در خدمت بانوان خواهیم بود و این مسئولیت را با تمام توان و جدیت ادامه خواهیم داد. به ویژه با توجه به اهمیت این موضوع، همکاری مستمر و مؤثر در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها برای تقویت و توسعه فعالیت‌های بانوان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام رفیعی تأکید کرد که سازمان تبلیغات اسلامی در استان‌ها و شهرستان‌ها با همکاری و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان، تلاش خواهد کرد تا این مسیر با قدرت و دقت بیشتری ادامه پیدا کند.