۲۳ میلیون تردد در مبادی ورودی و خروجی استان بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، ۱۱ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۶۴۸ تردد خودرو در مبادی ورودی و ۱۱ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۱۱۳ تردد در مبادی خروجی این استان ثبت شده است.
به گفته اخترشناس، تردد خودرو در ورودی و خروجیهای استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.
وی محورهای ورودی و خروجی بوشهر، کنگان-عسلویه و سیراف-عسلویه را به ترتیب پرترددترین جادههای ارتباطی استان بوشهر طی سال جاری برشمرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین جادههای گناوه-سیاه مکان، اهرم -فراشبند و دیر-بردخون نیز کمترین تردد جادهای طی این مدت را ثبت کرده اند.
وی یادآور شد: ۸۹ درصد ترددهای جادهای استان مربوط به خودروهای سبک و ۱۱ درصد هم وسایل نقلیه سنگین بوده است.
ثبت بیش از ۴۷۲ هزار تخلف از سرعت مجاز
دبیر کمیسیون ایمنی راههای بوشهر همچنین از ثبت ۴۷۲ هزار و ۵۵۷ مورد تخلف سرعت غیرمجاز در جادههای استان در این مدت خبر داد.
اخترشناس بیان کرد: بیشترین تخلفات سرعت در محورهای کنگان-عسلویه (بیدخون)، سیراف-جم (بعداز سه راه سیراف) و خورموج-کنگان (سه راه کاکی) بوده است.
وی ادامه داد: میانگین سرعت متوسط خودرو در جادههای برون شهری استان ۸۳ کیلومتر است که تقریباً ۱۰ کیلومتر از میانگین کشوری بالاتر میباشد، از این رو از رانندگان انتظار داریم برای حفظ سلامتی خود و سایرین علاوه بر رعایت سرعت مطمئنه، به علائم راهور نیز توجه کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر هوشمندسازی جادهها را یکی از اولویتهای این اداره کل برشمرد و گفت: ۶۰ سامانه ترددشمار، ۱۹ دوربین نظارت تصویری، ۵۳ سامانه ثبت تخلفات رانندگی، ۴ سامانه توزین حین حرکت و ۷ تابلو پیام متغیر در راههای ارتباطی استان فعال است.
وی با تقدیر از فعالیت شبانهروزی کارشناسان مرکز مدیریت راههای استان بوشهر اظهار کرد: مردم و مسافران قبل از سفر میتوانند در تماس با سامانه ۱۴۱ یا از طریق نرم افزار و سایت اینترنتی آن، از وضعیت ترافیکی جادهها مطلع شده و هرگونه انتقاد و شکایت خود را نیز جهت بررسی اطلاع دهند.
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