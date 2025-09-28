به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مداحان اهل بیت علیهم‌السلام در آستانه فاطمیه، کارگاه آموزشی حماسه فاطمی را برگزار می‌کند.

این کارگاه در روزهای یکشنبه ۱۳، دوشنبه ۱۴ و سه‌شنبه ۱۵ مهرماه برگزار می‌شود. در روز یکشنبه شهروز حبیبی موضوع آوا و نغمات آیینی و مرتضی طاهری اصول و فنون روضه‌خوانی را ارائه خواهند کرد.

دوشنبه عباس دلجو درخصوص تاریخ و مقتل و ماشاالله عابدی درخصوص اخلاق و آداب نوکری و در روز سه‌شنبه محمد کمیل درخصوص نوحه‌خوانی و محمد رسولی درخصوص شعر و ادبیات ارائه خواهد داشت.

کارگاه عمومی نیز با تدریس سعید نسیمی برگزار خواهد شد.

این کلاس‌ها در روزهای یاد شده از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰ در خانه مداحان اهل‌بیت (ع) واقع در پل چوبی، چهارراه فخرآباد، خیابان شهید مشکی، پلاک ۸۱ برگزار خواهد شد.

افراد برای ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۰۲۱۷۷۵۱۳۲۴۳ (داخلی ۱۰۴) تماس بگیرند یا به سایت www.Maddah.ir مراجعه کنند یا در تلگرام به نشانی @Maddah_admin پیام ارسال کنند.