۲ مصدوم در برخورد لوکوموتیو با واگن قطار باری در اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی گفت: ساعت ١٧:١۵ دقیقه امروز عصر بنا به گزارش اورژانس مبنی بر گیرافتادن یک نفر در برخورد لوکوموتیو با واگن قطار باری در ایستگاه راهآهن روستای اشتیجه اردکان (٣٠ کیلومتری پایگاه)، بلافاصله یک تیم امدادی با ست نجات از پایگاه امداد و نجات امامزاده سید نورالدین اردکان به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد گفت: نجاتگران هلالاحمر پس از رسیدن به محل حادثه با استفاده از ست نجات یک مصدوم گیر افتاده در واگن قطار را رهاسازی و پس از اقدامات اولیه درمانی تحویل اورژانس و هر دو مصدوم توسط آمبولانس اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال داده شدند.
وی یادآورشد: نجاتگران هلالاحمر در هر ساعت از شبانهروز آماده امدادرسانی هستند و شمارهتلفن ١١٢ پل ارتباطی بین مردم و صدای امداد جمعیت هلالاحمر است و اطلاعرسانی سریع به هر نحو ممکن باعث کاهش آسیب در حوادث میشود.
نظر شما