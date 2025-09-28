استاندار خراسان رضوی: پسماند و بازیافت کاغذ باید به چرخه تولید بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در چهاردهمین جلسه با فعالان اقتصادی که با موضوع بررسی مسائل صنعت کاغذ و سنگ استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت پسماند و بازیافت کاغذ، اظهار کرد: این موضوع نه تنها از منظر زیست‌محیطی، بلکه از نظر اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد و باید با راه‌اندازی پویش‌های مستمر و توسعه ظرفیت‌ها، مواد بازیافتی دوباره وارد چرخه تولید شوند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت جمع‌آوری و بازیافت پسماند کاغذ افزود: این فرایند باید هر سال به صورت درصدی از حجم تولید استان افزایش یابد تا چرخه تولید از مواد بازیافتی حفظ شود و همزمان اثرات زیست‌محیطی کاهش یابد.

وی تصریح کرد: باید با توسعه پویش‌ها، این چرخه به‌طور کامل تقویت شود، به‌گونه‌ای که علاوه بر حفاظت از محیط زیست، بهره‌وری اقتصادی صنایع مرتبط با این موضوع نیز افزایش یابد.

مظفری یادآور شد که مدیریت صحیح پساب و مواد بازیافتی در استان که گاهی از آنها غفلت شده، می‌تواند به حفظ منابع و ایجاد فرصت‌های جدید برای برخی صنایع استان مثل صنعت کاغذ و کارتن، منجر شود و چرخه تولید را با کمترین ضایعات فعال نگه دارد و دست صنایع مرتبط با این حوزه را را نیز برای تولید، باز کند.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در خراسان و مشهد با حجم بالای زائر، گردشگری و مسافری که دارد، باید تکونولوژی جمع آوری کاغذهای باطله یا آخال تقویت بشه و حتی گسترش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های استان در حوزه سنگ و سایر صنایع نیز اشاره کرد و گفت: باید برای توسعه این حوزه‌ها نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل شود تا مشکلات مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران نهایی، از جمله انجمن‌ها و واحدهای صنعتی، به صورت تخصصی بررسی و تعیین و تکلیف شود.

مظفری در ادامه پیشنهاد برنامه‌ریزی برای ایجاد «شهر سنگ» در استان اشاره کرد و گفت: طراحی و راه‌اندازی شهر سنگ به عنوان محلی برای صنایع سنگ و واحدهای تولیدی، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه صنعتی استان ایجاد می‌کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت انعطاف‌پذیری در شرایط اقتصادی کنونی و ضرورت حمایت از صنایع مختلف، افزود: در برخی موارد باید با رعایت استانداردها و با نگاه به شرایط واقعی، به نحوی عمل شود که اقتصاد استان رونق بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به خروجی این جلسات، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسات، دستیابی به تصمیمات عملی و قابل اجرا برای توسعه اقتصادی و صنعتی استان است و باید با انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌ها، صنایع و بخش خصوصی محقق شود.

مظفری ادامه داد: کلیات موضوعات مطرح شده در این جلسات به دقت جمع‌بندی و ضبط شده و در دستور کار دبیرخانه قرار میگیرد تا مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بتوانند بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهند.